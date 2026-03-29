Коллеги умершего шахтера в Чиатуре заявили о плохих условиях работы

На руднике Шукрути в Чиатуре умер шахтер Джейран Асландия, как утверждают коллеги, его смерть связана с плохой вентиляцией. Работодатель заявляет, что мужчина умер уже после смены в тоннеле, где ожидал подъема на поверхность.

Как писал "Кавказский узел", шахтеры в Чиатуре в 2024 году проводили забастовку, требуя достойной оплаты и улучшения условий труда. Затем они перешли к уличным протестам, к ним присоединились члены их семей. В июне того же года они достигли договоренности с руководством компании, которая обещала повысить им зарплату. Однако в ноябре они вновь провели акции протеста, заявив, что заработной платы недостаточно для нормальной жизни. Вновь к акциям протеста они приступили уже в феврале 2025 года, когда их уведомили об увольнении. В мае им сообщили, что одна из закрытых шахт возобновляет работу.

На марганцевом руднике Шукрути в Чиатуре во время смены умер шахтер Джейран Асландия, пишет 28 марта "Новости-Грузия" со ссылкой на коллегу шахтера Тариела Микацадзе.

По словам коллег, инцидент произошел поздно вечером 25 марта Микацадзе утверждает, что смерть коллеги связана с плохими условиям труда в шахте, в частности, с недостаточной вентиляцией. "Нам говорят, что он якобы умер от сердечного приступа, но мы давно заявляем, что в шахте нет нормальной вентиляции. Это вызывает нехватку воздуха, люди болеют, происходят такие фатальные случаи", - приводит его слова издание.

Оператор шахты, компания Chiatura Management Company заявила, что Асландия умер уже после окончания смены, в тоннеле, где сотрудники ожидают посадки в вагонетку для подъема на поверхность. В заявлении компании уточняется, что речь не идет о производственной травме.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 29 апреля 2025 года трое шахтеров и житель Чиатуры были задержаны после конфликта с директором рудника Шукрути Тенгизом Коберидзе. Задержанные – шахтеры Мераб Саралидзе, Георгий Нефаридзе (упоминается в СМИ также как Непаридзе) и Арчил Чумбуридзе, а также Тенгиз Гвелесиани. Расследование было начато по статье 118 УК Грузии (серьезный ущерб здоровью). В январе суд приговорил их к лишению свободы.