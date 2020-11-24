Журналист Афган Садыгов перешел на сухую голодовку

24 ноября 2020, 09:45

Состояние азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, объявившего голодовку в СИЗО, ухудшилось, однако на 20-е сутки акции он отказался также от воды, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", супруга руководителя сайта Azel.tv Афгана Садыгова рассказала, что 13 мая он был задержан, а в их квартире проведен обыск. Она считает, что мужа преследуют за журналистскую деятельность и выступления в социальных сетях. Сам Садыгов назвал обвинение клеветой. Генпрокуратура Азербайджана 14 мая сообщила, что он обвинен в вымогательстве и арестован на четыре месяца. Защита обжаловала арест. 10 июля журналист объявил голодовку в СИЗО и завершил ее через пять дней. 3 ноября суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. 4 ноября в знак протеста журналист вновь объявил голодовку. Комитет защиты журналистов осудил приговор Садыгову и призвал власти Азербайджана немедленно освободить его.

По данным следствия, главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов 9 мая встретились с должностными лицами исполнительной власти города Сумгаита и потребовали 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. Садыгов и Мурадов были задержаны 13 мая при получении 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов). Садыгов отказался давать показания следствию, а Мурадов полностью признался "в совершенных преступных деяниях", сообщила Генпрокуратура Азербайджана 14 мая.

На 20-е сутки голодовки Афган Садыгов отказался от воды, сообщила его супруга Севиндж Садыгова.

"Руководство Бакинского СИЗО-1 и Пенитенциарной службы никак не реагировали на голодовку Афгана. Его не изолировали от других заключенных, не взяли под наблюдение врачей. Только на 16-е сутки, когда кровяное давление Афгана упало до 80 на 50 его поместили в санчасть СИЗО. Там он был взят под наблюдение врачей, у него взяли образцы на анализ крови. Однако Афган отказался от введения ему питательных веществ. Он с самого начала заявлял, что на 20-е сутки откажется также от приема жидкости. И вчера, 23 ноября, он сдержал свое слово. Но это может стоить ему жизни. Он и так в слабом состоянии. Я говорила с ним по телефону вчера (23 ноября), его едва было слышно. Давление у него стабильно на 80 на 50, повысился уровень креатина в почках", - сказала Садыгова.

Она собирается сегодня в течение дня добиться встречи с мужем. По словам Садговой, журналист требует прекращения уголовного преследования.

Адвокат журналиста Эльчин Садыгов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что защита уже подала апелляционную жалобу на приговор. Он отметил, что проблему может решить замена меры пресечения его подзащитному, но для этого Бакинский апелляционный суд должен срочно назначить заседание.

"До завершения рассмотрения апелляции Садыгов может оставаться на свободе. В случае объективного разбирательства журналиста неминуемо должны освободить, поскольку достоверных доказательств вины его нет", - считает адвокат.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев. На протяжении 20 суток это ведомство не комментировало сообщения о голодовке Садыгова.

Напомним, Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в июне этого года признал Афгана Садыгова политзаключенным.

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