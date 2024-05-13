Попытка перекрыть улицы в Ереване привела к задержаниям активистов

13 мая 2024, 09:08

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Силовики задержали в Ереване нескольких участников акций неповиновения, которые в знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы заблокировали несколько городских улиц.

Как информировал "Кавказский узел", 12 мая противники делимитации армяно-азербайджанской границы провели в Ереване шествие, в ходе которого заявили, что власти Армении и лично премьер-министр Никол Пашинян лоббируют интересы Турции и Азербайджана. Они призвали горожан присоединиться к борьбе за отставку Пашиняна.

Сегодня в центре Еревана противники делимитации границы начали акцию неповиновения. Активисты и сторонники движения "Тавуш во имя родины" заблокировали скамейками и мусорными контейнерами улицу Абовяна, передал News.am.

Издание опубликовало видео, на котором слышны полицейские сирены и показаны силовики, которые задерживают участников акции неповиновения.

Сотрудники подразделения "красные береты" на улицах Абовяна и Терьяна в Ереване применили силу для задержания протестующих, отметил Aysor.am.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном участке (со стороны Армении), к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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