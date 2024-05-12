Участники шествия в Ереване призвали добиваться отставки Пашиняна

12 мая 2024, 18:40

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Власти Армении и лично премьер-министр Никол Пашинян лоббируют интересы Турции и Азербайджана, заявили участники ереванского шествия. Они призвали горожан присоединиться к борьбе за отставку Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", противники делимитации границы проводят в Ереване шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они отправились к площади Республики, где сегодня состоится митинг движения "Тавуш во имя родины".

9 мая участники шествия из приграничной Тавушской области во главе с архиепископом Багратом Галстяном (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как Баграт Галстанян и Баграт Србазан) дошли до Еревана и на митинге потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты движения "Тавуш во имя родины" начали переговоры с парламентскими фракциями, призывая депутатов выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия правительству. Баграт Галстян призвал начать 10 мая акции неповиновения по всей Армении и предложил студентам и педагогам объявить забастовку.

Армянская молодежь провела шествие в поддержку оппозиционного движения, которое возглавляет с архиепископ Баграт Галстанян. После шествия участники акции присоединились к митингу на площади Республики, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир акции портала 168․am.

Шествия началось с молитвы "Отче наш". Участники акции несли с собой флаги Армении и Нагорного Карабаха. Они били в барабаны и дули в вувузелы, а также скандировали «Борьба» и «Миацум».

Активисты призвали горожан присоединиться к борьбе за отставку Никола Пашиняна. Они обвинили правительство в лоббировании интересов Турции и Азербайджана, отметив, что азербайджанский президент признался, что делимитация в Тавуше проводится на условиях Баку.

"Делимитация, демаркация проводятся на наших условиях, и это – наша очередная победа», - привело media az 10 мая слова Алиева на церемонии вручения ключей от квартир первым переселенцам в Шуши

Необходимо отбросить все разногласия и объединиться вокруг одной единственной цели – отставки Никола Пашиняна, заявил зампред Молодежного крыла Республиканской партии Армении Айк Дерзян.

По его словам, Армянская церковь может консолидировать разные слои общества. "Необходимо отстаивать национальные интересы. А для этого необходимо объединиться, разобщенность только на руку правящей силе", - отметил он.

Представитель Молодежного Союза АРФ "Дашнакцутюн" Севак Назарян считает, что у Армении нет будущего, если Пашинян сохранит власть. "Если после Арцахской (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") войны 2020 года оппозиция требовала отставки Пашиняна, чтобы сохранить Арцах армянским, сегодня уже остро стоит вопрос сохранения армянской государственности", - сказал он журналистам до начала акции.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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