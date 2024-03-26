26 марта 2024, 03:00

Названы возможные мотивы нападения на полицейский отдел в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Степан Овакимян, который участвовал в нападении на полицейский отдел в Ереване, выступал против передачи Азербайджану сел в Тавушской области. Накануне нападения он опубликовал в соцсети видеоролик с призывом к армянам воспрепятствовать решению властей.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта трое вооруженных людей попытались ворваться в полицейский участок в Ереване и взорвали гранату. Двое нападавших госпитализированы с ранениями, третий остался во дворе участка, сообщили в полиции. Его задержали немного позднее. По факту нападения на участок возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Степан Овакимян, который вместе с еще двумя гражданами пытался проникнуть в здание полицейского отдела Нор Норка МВД Армении, пояснил мотивы своего поступка. Накануне нападения он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook* видео, в котором призвал жителей Армении воспрепятствовать передаче четырех сел в Тавуше Азербайджану, пишет 25 марта News.am.

На странице Овакимяна в соцсети указано, что он живет в Абовяне и симпатизирует Национально-демократическому полюсу. Он опубликовал минимум два видеоролика, в которых выразил недовольство решение властей о передаче сел. Еще один видеоролик с критикой решения властей был опубликован перед нападением на полицейский отдел, информируют "Новости-Армения".

Напомним, что 19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану.

Азербайджан требует от Армении немедленно освободить четыре села в районе линии соприкосновения и ставит вопрос по еще четырем эксклавным селам. Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявляет о 31 армянском селе, находящемся под азербайджанским контролем. "Кавказский узел" в справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" рассказывает, на какие территории претендуют эти страны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Участники митинга в Ереване призвали карабахских беженцев остаться в Армении", "Визит Столтенберга продемонстрировал интересы НАТО на Южном Кавказе", "Парламент Армении одобрил соглашение о статусе миссии Евросоюза".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 марта 2024, 02:01

  • Пятеро военных из Волжского убиты на Украине

    В Волжском передали награды родственникам убитых в зоне боевых действий местных жителей Антона Беличенко, Александра Васильева, Михаила Дубовца, Романа Мартыненко и Виктора Дейкина, сообщили местные власти. С начала военной операции власти назвали имена не менее 709 жителей Волгоградской области, убитых там.

26 марта 2024, 01:45

26 марта 2024, 01:02

26 марта 2024, 00:03

25 марта 2024, 23:04

  • Три человека арестованы по делу о теракте в "Крокусе"

    Басманный суд арестовал до 22 мая Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Преступление совершено руками радикальных исламистов, но следует найти его заказчиков, заявил сегодня Владимир Путин.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи