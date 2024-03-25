25 марта 2024, 03:12

Следствие квалифицировало нападение на полицейский участок в Ереване как теракт

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По факту нападения на полицейский участок и взрыва в Нор Норкском административном районе Еревана возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта трое вооруженных людей попытались ворваться в полицейский участок в Ереване и взорвали гранату. Двое нападавших госпитализированы с ранениями, третий остался во дворе участка, сообщили в полиции. Его задержали немного позднее.

По факту нападения на полицейский участок и взрыва в Нор Норкском административном районе Еревана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 308 УК Армении (терроризм), сообщил 24 марта Следственный комитет Армении. Данная статья предполагает лишение свободы от 8 до 12 лет.

"Двое из напавших на полицейский участок, получивших ранение, находятся в больнице. Третий, обезвреженный силовиками, задержан", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь СК Армении Гор Абрамян.

Он добавил, что проводятся неотложные оперативные мероприятия, а также оперативно-разыскные мероприятия с целью выявления обстоятельств происшествия.

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Примечание:

"Участники митинга в Ереване призвали карабахских беженцев остаться в Армении", "Визит Столтенберга продемонстрировал интересы НАТО на Южном Кавказе", "Парламент Армении одобрил соглашение о статусе миссии Евросоюза".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 марта 2024, 02:13

25 марта 2024, 01:14

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