Задержан третий участник нападения на полицейский участок в Ереване

24 марта 2024, 20:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали третьего участника нападения на полицейский участок, заявила полиция Армении. Состояние двух участников атаки, госпитализированных после взрыва, оценивается как средней степени тяжести, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", сегодня трое вооруженных людей попытались ворваться в полицейский участок в Ереване и взорвали гранату. Двое нападавших госпитализированы с ранениями, третий остался во дворе участка, сообщили в полиции.

Сотрудники Службы нацбезопасности обезвредили третьего участника нападения, который был вооружен боевой гранатой. В ходе операции никто не пострадал, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

Он отметил, что мотивы нападения на полицейский участок пока неизвестны. "Мужчина находится в неадекватном состоянии, непонятны были его требования", - сказал Саргсян, добавив, что ведутся следственные действия.

Состояние здоровья раненых участников нападения на полицейский участок оценивается как средней степени тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава.

Мужчины получили осколочные ранения ног, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.