24 марта 2024, 18:04

Два человека пострадали при нападении на полицейский участок в Ереване

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Трое вооруженных людей попытались ворваться в полицейский участок в Ереване и взорвали гранату, двое из нападавших госпитализированы с ранениями, сообщили в полиции.

Инцидент произошел сегодня около 17 часов по местному времени (16 мск) в полицейском участке административного района Нор Норка. Там трое вооруженных людей попытались ворваться в участок и взорвали гранату, сообщило МВД Армении.

В результате двое из нападавших получили ранения. "Один из них, вооруженный, продолжает оставаться во дворе полицейского участка. Предпринимаются соответствующие меры по его обезвреживанию", - говорится в официальном сообщении МВД, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Пострадавшие - 52-летний и 56-летний мужчины, их госпитализировали в медцентр "Св. Григория Лусаворича", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Нарек Саргсян.

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Примечание:

"Участники митинга в Ереване призвали карабахских беженцев остаться в Армении", "Визит Столтенберга продемонстрировал интересы НАТО на Южном Кавказе", "Парламент Армении одобрил соглашение о статусе миссии Евросоюза".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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