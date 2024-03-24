Два человека пострадали при нападении на полицейский участок в Ереване

24 марта 2024, 18:04

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Трое вооруженных людей попытались ворваться в полицейский участок в Ереване и взорвали гранату, двое из нападавших госпитализированы с ранениями, сообщили в полиции.

Инцидент произошел сегодня около 17 часов по местному времени (16 мск) в полицейском участке административного района Нор Норка. Там трое вооруженных людей попытались ворваться в участок и взорвали гранату, сообщило МВД Армении.

В результате двое из нападавших получили ранения. "Один из них, вооруженный, продолжает оставаться во дворе полицейского участка. Предпринимаются соответствующие меры по его обезвреживанию", - говорится в официальном сообщении МВД, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Пострадавшие - 52-летний и 56-летний мужчины, их госпитализировали в медцентр "Св. Григория Лусаворича", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Нарек Саргсян.

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