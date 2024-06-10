Противники делимитации границы перекрыли палатками проспект Баграмяна в Ереване

10 июня 2024, 10:39

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Члены и сторонники движения "Тавуш во имя Родины", протестующие против делимитации армяно-азербайджанской границы, возобновили сегодня в Ереване акции протеста с требованием об отставке премьер-министра. Они призвали соотечественников присоединиться к демонстрациям.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что силовики освободили Геворга Аветисяна и Альберта Мкртчяна, которых задержали ранее в Ереване на акции протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы.

Движение "Тавуш во имя родины" обратилось с призывом к жителем Армении присоединиться к акции протеста активистов.

"Дорогие соотечественники, отложите все свои дела. Давайте решим вопрос будущего Армении. Всего три дня, и мы получим выздоравливающую, справедливую, мощную, духовную Армению", – привел сегодня Aysor.am выдержку из обращения движения.

Члены и активисты движения "Тавуш во имя родины" считают, что на их стороне находятся, в том числе и силовики, и что они не могут выразить свою гражданскую позицию из-за того, что находятся на службе.

Сегодня активисты продолжили акции протеста в Ереване. Проспект Баграмяна перекрыт палатками. Довольно накаленная обстановка на пересечении проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна. В некоторые части города, где проходят акции протеста, стянуты значительные силы полиции.

Протестующие провели минувшую ночь в Ереване у здания парламента, на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна, сообщило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Новости Армения".

Активисты ночевали в палатках, они жгли костры, ночь прошла без инцидентов, отметило сегодня News.am.

Напомним, 9 июня протестующие провели шествие в Ереване. Они попытались разблокировать дорогу на улицу Демирчяна, где находится служебный вход в здание парламента. После того как им это не удалось, участники шествия разделились на две группы. Одна группа продолжила шествие, она направилась на улицу Прошяна. Другая группа осталась на ночь на проспекте Баграмяна возле здания парламента.

С 10 мая активисты проводят в Армении также акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян выбран кандидатом в премьер-министры. Жители Армении поддерживают требование об отставке Пашиняна, но отсутствие четких политических целей не позволяет сторонникам Галстаняна получить широкую поддержку, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Напомним, в Армении массовые акции протеста начались после того, как 19 апреля Баку и Ереван договорились о согласовании армяно-азербайджанской границы на ее северном участке по линии на момент распада СССР.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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