Два участника акции протеста в Ереване отпущены на свободу

10 июня 2024, 07:19

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Силовики отпустили Геворга Аветисяна и Альберта Мкртчяна, которых задержали ранее в Ереване на акции протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью между участниками акции протеста в Ереване и полицейскими произошла перепалка, силовики подвергли приводу трех человек. Протестующие потребовали освободить их.

Задержанные на акции протеста в Ереване Геворг Аветисян и Альберт Мкртчян отпущены из полиции сегодня в 04.50 по местному времени [03.50 мск], написал на своей странице в соцсети Facebook* адвокат Рубен Меликян, публикацию которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 9 июня протестующие в Ереване провели шествие. Они попытались разблокировать дорогу на улицу Демирчяна, где находится служебный вход в здание парламента. После того, как им это не удалось, участники шествия разделились на две группы. Первая группа осталась на ночь на проспекте Баграмяна возле здания парламента. Вторая группа направилась шествием по проспекту Баграмяна на улицу Прошяна.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения. Жители Армении поддерживают требование об отставке Пашиняна, но отсутствие четких политических целей не позволяет сторонникам Галстаняна получить широкую поддержку, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Кавказский узел" также писал, что массовые акции протеста начались в Армении после того, как 19 апреля Баку и Ереван договорились о согласовании армяно-азербайджанской границы на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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