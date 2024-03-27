Аналитики пояснили слова Пашиняна об армянских территориях под контролем Азербайджана

27 марта 2024, 20:08

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Азербайджан занимает прилегающие к 31 армянскому селу стратегические высоты, которые относятся к территории населенных пунктов, это позволяет азербайджанской армии контролировать все передвижения, а анклав Арцашен полностью находится под контролем Азербайджана, пояснили политолог и картограф. Жители Арцвашена, покинувшие свои дома 32 года назад, не вернутся, пока не будет полноценного мира, рассказал вынужденный переселенец.

Как писал "Кавказский узел", Ильхам Алиев заявил осенью 2023 года, что восемь сел Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении, они должны быть освобождены. 19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану.

Говоря о передаче четырех сел, Азербайджан отказывается признать, что "под азербайджанской оккупацией находятся жизненно важные территории 31 села Армении", заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Часть из них перешла под контроль Азербайджана ещë в 1990-х годах во время первой карабахской войны, другая — в результате азербайджанских вторжений 2021−2022 годов. Баку назвал эти заявления “необоснованными, говорится в справке "Кавказского узла" Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Азербайджан занял не 31 населенный пункт Армении, а прилегающие к ним стратегические высоты, которые позволяют азербайджанской армии контролировать абсолютно любые передвижения, заявил корреспонденту "Кавказского узла" почетный доктор Академии наук Армении, картограф Рубен Галичян.

По его словам, начиная с мая 2021 года, азербайджанские военные взяли под контроль высоты в Гегаркунике, Вайоц Дзоре, Сюнике общей площадью в 207 квадратных километров. По его словам, это "позволяет Азербайджану контролировать пастбища и посевные всех этих сел, селяне же лишены возможности полноценно пользоваться своей собственностью". Он отметил, что в частности, азербайджанские военные ведут обстрелы, "не позволяя жителям возделывать землю и пасти скот, поджигает пастбища".

Поджоги травы и невозможность использовать пастбища близ азербайджанских позиций привели к разорению скотоводов в приграничных районах, и если власти не окажут помощь, начнется массовый исход из сел, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские сельчане.

Территория анклавного села Арцвашен находится полностью под контролем Азербайджана, добавил Галичян. "Кроме того, Азербайджан удерживает под свои контролем частично территорию ряда сел в Тавуше", - пояснил он. Картограф добавил, что территория сел в Тавушской области была занята еще в 90-е годы XX века.

С юридической точки зрения под селом подразумевается не только сам населенный пункт, но и прилегающие к нему аграрные и сельскохозяйственные территории, пояснил политолог, правовед Андриас Гукасян. То, что Азербайджан частично занимает территории населенных пунктов, "негативно влияет на жизнедеятельность сел, сказывается на их безопасности". Он пояснял, что заявление Пашиняна о том, что под контролем Азербайджана находится 31 село, возможно, стало следствием оплошностии

Решение об эвакуации селян было принято за одну ночь, рассказал ранее проживавший в анклаве Арцвашен Мамикон Хечоян. "В 1991 году в Арцвашене проживало три тысячи человек. Это было армянское село, с развитой инфраструктурой. В селе были, в частности, станкостроительная, трикотажная и обувная фабрики. Решение об эвакуации приняли 6 августа 1992 года. Бежали, в чем были. С собой ничего не взяли, только документы. У всего села одна и та же история. Жителей погрузили в автобусы, выставив вдоль дороги армянские войска для обеспечения безопасности", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После эвакуации арцвашенцы, в основном, обосновались в общине Чамбарак в Гегаркунике, продолжил Хечоян. "В то время молокане покидали город из-за интенсивных обстрелов. Больше половины горожан были молокане, и они свои дома продали нам. Так мы обосновались здесь. Никто ничего бесплатно нам не дали. Часть арцвашенцев осели в общинах Драхтик, Шоржа. Еще около 15 семей мигрировали из страны", - отметил житель анклава.

По его словам, арцвашенцы поддерживают связь друг с другом. "На свадьбы и похороны собираются по 400-500 человек", - пояснил Хечоян.

Пока не будет полноценного мира, арцвашенцы не станут возвращаться, добавил он. "Если вопрос безопасности будет решен, а безопасность может гарантировать только Армения, люди вернуться. Конечно, за 32 года мы тут благоустроили дома, возделываем землю, у каждого хозяйство. Возможно, в первое время мы будем ездить, обрабатывать земли. Что будет потом, зависит от позиции Азербайджана, насколько искренним будет их стремление к миру. Это должен быть прочный мир, иначе безопасность анклава будет уязвима", - уверен Хечоян

Он также рассказал, что в селе были две церкви – XII-XIII века и второй половины XIX века. "В 80-е годы средневековую церковь мы отреставрировали, но она была недействующей", - рассказал он. По его данным, после того, как армяне покинули Арцвашен, обе церкви и сельское кладбище были уничтожены бульдозерами.

Согласно решению правительства Армении от 2003 года, обе церкви Арцвашена являются памятником архитектуры и включены в список культурного наследия, охраняемого государством. Всего в списке культурного наследия села Арцвашен 14 памятников архитектуры.

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