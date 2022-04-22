Саудовская Аравия в два раза сократила квоту на хадж для российских мусульман

22 апреля 2022, 21:12

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Квота на хадж для российских мусульман, значительную часть которых составляют паломники из Дагестана, стала в два раза меньше, чем до пандемии коронавируса. Совершить паломничество в Мекку в этом году смогут 11318 мусульман из России.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году власти Саудовской Аравии объявили об отмене паломничества из других стран к мусульманским святыням в Мекке и Медине из-за коронавируса. Число участников хаджа было сокращено с 2,5 миллиона до 10 тысяч, паломничество совершили только жители Саудовской Аравии, однако 70% квоты было предоставлено тем из них, кто имеет гражданство других государств. В 2021 году Саудовская Аравия также ограничила паломничество из других стран в связи с пандемией коронавируса. С 1 января 2022 года власти страны разрешили въезд людям, привитым от коронавируса вакциной "Спутник V". В этом году Саудовская Аравия примет иностранцев в качестве паломников, а компания "Марва-Тур" уже начала предварительную запись желающих совершить хадж дагестанцев, сообщило 16 апреля министерство по национальной политике и делам религий Дагестана.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Совершить паломничество в Мекку в этом году смогут 11318 мусульман из России. Таково решение властей Саудовской Аравии, которые распределили квоты для паломников между разными странами, сообщила на своем сайте пресс-служба хадж-миссии России.

По сравнению с периодом до пандемии коронавируса российская квота сокращена примерно вдвое, информировала миссия.

Всего Саудовская Аравия в этом году сможет принять только один миллион паломников. 11318 российских мест в ближайшее время будут распределены по регионам Российской Федерации между духовными управлениями мусульман.

Ранее, до пандемии коронавируса, значительную часть российской квоты получали паломники из Дагестана - ежегодно более девяти тысяч человек, напомнило сегодня издание "Молодёжь Дагестана".

В этом году период совершения ритуалов хаджа (месяц Зуль-Хиджа по лунному мусульманскому календарю) приходится на июль, сообщило издание.

В 2022 году большой хадж будет проводиться с 7 по 12 июля, говорится в сообщении на сайте "Мекка-онлайн".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2020 году, до объявления властями Саудовской Аравии об отмене паломничества к мусульманским святыням из-за коронавируса, в Дагестане приобрели путевки около трех тысяч жителей республики. Стоимость самой дешевой путевки на хадж из Дагестана составляла 2700 долларов.

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