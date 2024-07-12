Два военных из Карачаево-Черкесии убиты на Украине

12 июля 2024, 18:07

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Михаил Пырочкин и Анатолий Попов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Урупского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 64 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал, что к 26 июня стало известно о как минимум 63 убитых в ходе военной операции бойцах из Карачаево-Черкесии.

Администрация Урупского района в своем Telegram-канале перепостила сообщение фонда "Защитники Отечества" по Карачаево-Черкесии о вручении орденов Мужества родным убитых при исполнении служебного долга Михаила Пырочкина и Анатолия Попова. Подробности о бойцах не приведены, место и дата их гибели не указаны. При этом фонд "Защитники Отечества" "призван обеспечивать полноценное сопровождение ветеранов специальной военной операции, а также членов семей погибших", говорится на сайте фонда.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 65 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".