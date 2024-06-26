Два бойца из Карачаево-Черкесии убиты на Украине

26 июня 2024, 21:39

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Ренат Маргушев и Хизир Балов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Абазинского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 63 военных из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 22 мая власти признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 61 бойца из Карачаево-Черкесии.

Старший прапорщик, фельдшер Ренат Маргушев убит в военной операции, сообщила сегодня администрация Абазинского района. Он родом из аула Инжич-Чукун, ему было 35 лет. Был дважды ранен, после чего вновь возвращался в зону боевых действия, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

В мае районные власти сообщали, что убит офицер Хизир Балов, который с первых дней находился в зоне военной операции.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 63 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".