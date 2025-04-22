За неделю с 14 по 20 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек

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За неделю с 14 по 20 апреля 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе погиб один человек. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", с 7 по 13 апреля 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли два человека, один был ранен.

Убийство в Экажево

14 апреля 2024 года в Экажево был убит Мустафа Кациев, сын бывшего руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева. Из видеозаписи конфликта следует, что неизвестный мужчина несколько раз ударил Мустафу Кациева, а когда он достал оружие, двое мужчин расстреляли его. Источники связали убийство с конфликтом бывшего главы и местных властей из-за земельного участка. После задержания подозреваемые братья Мовсар и Илез Гагиевы сдали силовикам оружие - боевой пистолет Макарова без боеприпасов и номерных обозначений, а также пистолет Глок. На допросе они отказались давать показания. 16 апреля 2025 года суд отправил задержанных под стражу.

Задержания

16 апреля ФСБ отчиталась о предотвращении террористического акта в одном из досуговых центров Пятигорска. Сотрудниками ФСБ по обвинению в подготовке теракта в Ставропольском крае был задержан выходец из Центральной Азии. Задержанный заявил перед камерой, что готовил теракт по указанию "Исламского государства"*. По версии силовиков, мужчина провел разведку местности, приобрел оружие и компоненты для изготовления зажигательных смесей.

Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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