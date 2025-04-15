За неделю с 7 по 13 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли два человека

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За неделю с 7 по 13 апреля 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли два человека, один был ранен. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв также не зафиксировано.

Нападение в Ачхой-Мартане

7 апреля 2025 года 17-летний молодой человек с ножом напал на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане. Управление Следственного комитета РФ по Чечне сообщило, что нападение с ножом совершил "местный житель", он был убит "ответным огнем", ранения получили не менее двух полицейских. Позже один из сотрудников полиции скончался.

Труп 17-летнего подростка был привезен и выставлен на обозрение у администрации Ачхой-Мартана. Власти потребовали присутствия на митинге над телом убитого подростка бюджетников, в том числе педагогов и старшеклассников. Чиновники повторили тезисы выступления Кадырова о том, что семья преступника будет выслана из республики, добавив, что тело нападавшего не отдадут родственникам для захоронения.

Задержания

10 апреля 2025 года были задержаны имам мечети в Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов. Они задержаны из-за возможного пособничества "группе Гуражева", нападавшей на посты ДПС в Ингушетии в марте 2024 года. Поводом задержания указано несообщение о действиях группы ранее объявленных в розыск боевиков. Вечером того же дня стало известно об освобождении Тамасханова и Султыгова. Они были отпущены под подписку о невыезде.

Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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