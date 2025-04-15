RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:25, 15 апреля 2025

За неделю с 7 по 13 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли два человека

Нападение на силовиков в Ачхой-Мартане. 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/niysoo/20069 Удали

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 7 по 13 апреля 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли два человека, один был ранен. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв также не зафиксировано.

Нападение в Ачхой-Мартане

7 апреля 2025 года 17-летний молодой человек с ножом напал на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане. Управление Следственного комитета РФ по Чечне сообщило, что нападение с ножом совершил "местный житель", он был убит "ответным огнем", ранения получили не менее двух полицейских. Позже один из сотрудников полиции скончался. 

Труп 17-летнего подростка был привезен и выставлен на обозрение у администрации Ачхой-Мартана. Власти потребовали присутствия на митинге над телом убитого подростка бюджетников, в том числе педагогов и старшеклассников. Чиновники повторили тезисы выступления Кадырова о том, что семья преступника будет выслана из республики, добавив, что тело нападавшего не отдадут родственникам для захоронения.  

Задержания 

10 апреля 2025 года были задержаны имам мечети в Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов. Они задержаны из-за возможного пособничества "группе Гуражева", нападавшей на посты ДПС в Ингушетии в марте 2024 года. Поводом задержания указано несообщение о действиях группы ранее объявленных в розыск боевиков. Вечером того же дня стало известно об освобождении Тамасханова и Султыгова. Они были отпущены под подписку о невыезде. 

Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". 

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Фото НАК, nac.gov.ru
02:14, 8 апреля 2025
За неделю с 31 марта по 6 апреля жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Обвиняемый в кабинете следователя. Стоп-кадр видео управления Следкома России по Ингушетии от 29.03.25, https://t.me/su_skr06/3274.
01:04, 1 апреля 2025
За неделю с 24 по 30 марта жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Сотрудники силовых структур. Фото: https://gazetaingush.ru/news/odin-chelovek-ubit-v-hode-kto-v-ingushetii
01:20, 25 марта 2025
За неделю с 17 по 23 марта жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Военная операция на Украине. Фото Минобороны России https://function.mil.ru
18:36, 23 марта 2025
Власти признали убитыми на Украине 6150 бойцов с юга России
Спецоперация. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=vvqkunIRxIc&feature=emb_logo
01:57, 18 марта 2025
Неделя с 10 по 16 марта прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:05, 14 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Мошенничество как примета времени
Фото
18:47, 11 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
Беременные школьницы. Вывих или уже норма?
Фото
11:50, 9 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
26
Детей будут возвращать в школы методом убеждения
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Скриншот видеозаписи https://t.me/RKadyrov_95/5636 Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
13:05, 14 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Мошенничество как примета времени
Фото
20:10, 13 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
памятник обвинили в пропаганде ЛГБТ*
Фото
18:47, 11 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
Беременные школьницы. Вывих или уже норма?
Фото
20:18, 9 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Час пик в маршуртках Владикавказа (видео)
Фото
11:50, 9 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
26
Детей будут возвращать в школы методом убеждения
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Подросток и полицейские. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
14 апреля 2025, 17:15
Серия смертей подростков в Калмыкии обернулась делом о халатности

Выброс мазута на берегу Анапы. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13230
14 апреля 2025, 14:47
Многочисленные выбросы мазута найдены на пляжах Анапы

Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 г. Фото: https://rosreporter.ru/v-svyazi-s-besporyadkami-v-aeroportu-mahachkaly-zaderzhano-60-chelovek/
14 апреля 2025, 12:59
Четыре жителя Дагестана получили сроки по делу о беспорядках в аэропорту

Ульвия Али. Фото предоставлено Ульвией Али "Кавказскому узлу".
13 апреля 2025, 15:45
Суд счел законным запрет Ульвии Али на выезд из Азербайджана

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше