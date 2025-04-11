Главное о митинге над телом участника нападения в Ачхой-Мартане

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Митинг в центре Ачхой-Мартана, который власти собрали вокруг тела убитого 17-летнего подростка, напавшего на сотрудников ДПС, вызвал не только возмущение правозащитников, но и недоумение представителей федеральных структур. Кремль отказался комментировать действия чеченских властей.

7 апреля 2025 года 17-летний молодой человек с ножом напал на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане, один из силовиков в результате нападения был убит. Подросток, совершивший нападение, был убит на месте инцидента .

Рамзан Кадыров объявил 8 апреля, что нападавший приехал в республику на Ураза-байрам из Москвы. Несмотря на то, что этот человек жил в другом регионе, было принято противоречивое решение выдворить из Чечни его родственников и изъять их имущество. Угрозы были озвучены в том числе дальним родственникам нападавшего . Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне.

Телеграм-каналы обнародовали два видео, на которых запечатлен лежащий на земле труп убитого в Ачхой-Мартане несовершеннолетнего участника атаки на силовиков. Позже видеосюжет, смонтированный из упомянутых двух видео опубликовал Telegram-канал "ЧП Кавказ" 1 .

9 апреля ЧГТРК “Грозный” в репортаже с совещания главы республики Рамзана Кадырова показала фото 17-летнего напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане .

Где прошел митинг на телом убитого

Труп несовершеннолетнего участника атаки 9 апреля 2025 года был привезен и выставлен на обозрение у администрации Ачхой-Мартана . Власти потребовали присутствия на митинге над телом убитого в Ачхой-Мартане подростка бюджетников, в том числе педагогов, и старшеклассников. Чиновники повторили тезисы выступления Кадырова о том, что семья преступника будет выслана из республики, добавив, что тело нападавшего не отдадут родственникам для захоронения.

Свидетельства вынужденных участников митинга

По словам местных жителей, 9 апреля 2025 года директорам школ Ачхой-Мартана из администрации поступило распоряжение прибыть к центру Ачхой-Мартана для участия в митинге всем учителям и старшеклассникам. "Что за митинг, как долго будет проходить мероприятие – никто не знал", – сказала директор одной из школ района. По ее словам, в центре города, куда пришли весь их педагогический коллектив и старшеклассники, были представители всех бюджетных организаций 2 .

По словам учительницы химии "внимание всех было обращено на то, как из подъехавшей машины вытаскивают что-то завернутое в клеенку и несут на площадь, чтобы все это видели. Я не могла поверить своим глазам: в клеенку, которая была вся в крови, был завернут труп, я увидела торчащую из клеенки ногу”.

По ее словам, несколько женщин потеряли сознание, некоторые пытались уйти с митинга, но их останавливали и не позволяли уйти силовики и сотрудники администрации.

По словам физрука Исмаила, на митинге глава района повторял то, что уже озвучил на совещании в Грозном Рамзан Кадыров о выдворении из Чечни родственников убитого и конфискации их имущества. “Выступивший Абдурашид Дадуев напомнил, что тело преступника не будет выдано родственникам для захоронения, никто не будет знать, где закопают его тело", - рассказал физрук.

"Я не знаю, какую цель преследовали организаторы этого митинга, но судя по тому, как реагировали дети на то, что происходило в то утро в центре Ачхой-Мартана, ненависти к убитому нападавшему и осуждения его поступка я не увидела на их лицах", - отметила одна из педагогов.

"Дикость и жестокость, к которым приучают детей"

По мнению председателя комитета "Гражданское согласие" Светланы Ганнушкиной* в комментарии "Кавказскому узлу", произошедшее – это “дикость и жестокость, к которым приучают детей. Конечно, для детей это травма. А ожесточение найдет выход", - считает правозащитница.

Такого рода демонстрации со стороны властей точно не вызывают одобрения населения, скорее, они могут иметь обратный эффект - рост протестных настроений, указал в комментарии "Кавказскому узлу" правозащитник, хорошо знакомый с реалиями Чечни.

“Команда против пыток”* выпустила заявление, о том, что “демонстрация тела предполагаемого преступника его родственникам и посторонним лицам, особенно детям, которых могли принудительно собрать на площади и не отпускать, имеет все признаки жестокого обращения и даже пытки” .

"Порицается издевательство над трупами даже врагов"

Пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев в Европе Шамиль Албаков в комментарии "Кавказскому узлу" отмечает, что "ни по каким адатам или принципам исламской религии, ни по любым иным принципам. Порицается издевательство над трупами даже врагов там, где идёт война", – отметил он. Идея забирать родственников, их наказывать за действия члена их семьи - по всем принципам и законам запрещено, неприемлемо. Но, по словам Албакова, представители власти в Чечне этим гордятся, “они хвастаются, что именно к таким издевательским методам они прибегают, чтобы контролировать население Чеченской Республики".

Российский кавказовед в комментарии "Кавказскому узлу" отметил, что не знает адатов, позволяющих издеваться над трупом, и обычаев в исламе, когда правитель объявил бы о наказании всего рода за преступление одного человека. "Кровную месть могут объявить только родственники убитого, а если речь идет об изгнании, то это не кровная месть”, - пояснил он.

Осуждение из уст депутата и члена СПЧ

Действия властей Чечни осудила депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи Нина Останина, отметив, что “это уже за гранью человеческой нравственности и закона” 3 .

Заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора заявила, что убитый “уже понес наказание за свое преступление. Даже назидания другим подросткам, в голову которых могут прийти преступные мысли, можно достичь другим путем, не теряя человеческого достоинства взрослым, выставившим тело несовершеннолетнего на земле, в неподобающем месте», — сказала она. Также она напомнила о существовании статьи УК за надругательство над телами умерших .

Правозащитница Ева Меркачева считает, что мероприятия подобные прошедшему митингу ожесточают общество и могут поднять уровень агрессии до неконтролируемого. Она также назвала произошедшее “дикостью и средневековьем”. “Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать. Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение. Так что происходящее, по-моему, – это культурный и цивилизационный шаг назад”, заявила она .

Законность действий властей Чечни вызвала вопросы в частности, у журналистки Ксении Собчак. "Режим Рамзана Кадырова соблюдает сейчас законы России? Я просто уточняю, вдруг не соблюдает. Вдруг опять живет по самостоятельно написанным понятиям", - написала она в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". Ее также заинтересовало, что будет с тем, кто решит убрать труп. "Родственник, например. В каком РОВД он откажется? Что с ним там сделают?" - отметила Собчак, поинтересовавшись, "что скажет Москва" об этих событиях .

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать организованный властями Чечни митинг над телом убитого юноши, заявив, что Кремль "не ориентируется на информацию, распространяемую оппозиционными каналами". "Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем", - заявил он .

*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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