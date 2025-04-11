Депутат Госдумы осудила демонстрацию тела убитого в Ачхой-Мартане юноши

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Глава думского комитета по защите семьи назвала недопустимыми глумление над телом убитого в Чечне подростка и репрессии против его родных.

Как писал "Кавказский узел", фото подростка, убитого при нападении на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане, распространила 9 апреля чеченская гостелерадиокомпания "Грозный", а оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы обнародовали видеокадры, на которых, как утверждалось, запечатлен лежащий на земле труп убитого участника атаки. Труп был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам, студентам и старшеклассникам. Такая демонстрация тела убитого противоречит нормам ислама, такими действиями власти пропагандируют жестокость и травмируют психику молодежи, указали правозащитники и кавказовед.

Рамзан Кадыров объявил 8 апреля, что нападавший приехал в республику на Ураза-байрам из Москвы. Несмотря на то, что этот человек жил в другом регионе, было принято противоречивое решение выдворить из Чечни его родственников и изъять их имущество. Угрозы были озвучены в том числе дальним родственникам нападавшего. Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне.

Действия властей Чечни после нападения на пост полиции в Ачхой-Мартане осудила депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи Нина Останина. Парламентарий назвала “недопустимыми и безнравственными” глумление над мертвым телом убитого подростка и над его родственниками.

“Это уже за гранью человеческой нравственности и закона. У нас нет закона, который позволял бы глумиться над человеческим телом, даже если речь о преступнике”, - цитирует ее слова 10 апреля “Лента.ру”.

Останина добавила, что убитый подросток в некоторой степени “жертва пропаганды” и он “уже понес свое наказание, лишившись жизни”. Она также осудила издевательства над близкими убитого.

“Вот так глумиться над близкими — это просто безнравственно. В Чечне должны действовать законы России, потому что этот регион является частью нашей страны”, - заключила депутат.

"Кавказский узел" писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать организованный властями Чечни митинг над телом убитого юноши, заявив, что Кремль "не ориентируется на информацию, распространяемую оппозиционными каналами". "Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем", - заявил он.

Власти обязали бюджетников, а также старшеклассников утром 9 апреля участвовать в митинге в центре Ачхой-Мартана, куда привезли труп убитого при нападении на силовиков. Чиновники на митинге также заявляли о том, что семья преступника будет выслана из республики, а тело нападавшего не ртдадут родственникам для захоронения. Уйти с митинга не позволяли силовики и сотрудники администрации, несколько женщин потеряли сознание, а дети были шокированы происходящим - эти и другие уникальные свидетельства местных жителей опубликованы в материале "Кавказского узла" от 06.49 10 апреля.

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