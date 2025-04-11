RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:45, 11 апреля 2025

Депутат Госдумы осудила демонстрацию тела убитого в Ачхой-Мартане юноши

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава думского комитета по защите семьи назвала недопустимыми глумление над телом убитого в Чечне подростка и репрессии против его родных. 

Как писал "Кавказский узел", фото подростка, убитого при нападении на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане, распространила 9 апреля чеченская гостелерадиокомпания "Грозный", а оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы обнародовали видеокадры, на которых, как утверждалось, запечатлен лежащий на земле труп убитого участника атаки. Труп был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам, студентам и старшеклассникам. Такая демонстрация тела убитого противоречит нормам ислама, такими действиями власти пропагандируют жестокость и травмируют психику молодежи, указали правозащитники и кавказовед.

Рамзан Кадыров объявил 8 апреля, что нападавший приехал в республику на Ураза-байрам из Москвы. Несмотря на то, что этот человек жил в другом регионе, было принято противоречивое решение выдворить из Чечни его родственников и изъять их имущество. Угрозы были озвучены в том числе дальним родственникам нападавшего. Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне.

Действия властей Чечни после нападения на пост полиции в Ачхой-Мартане осудила депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи Нина Останина. Парламентарий назвала “недопустимыми и безнравственными” глумление над мертвым телом убитого подростка и над его родственниками. 

“Это уже за гранью человеческой нравственности и закона. У нас нет закона, который позволял бы глумиться над человеческим телом, даже если речь о преступнике”, - цитирует ее слова 10 апреля “Лента.ру”. 

Останина добавила, что убитый подросток в некоторой степени “жертва пропаганды” и он “уже понес свое наказание, лишившись жизни”. Она также осудила издевательства над близкими убитого. 

“Вот так глумиться над близкими — это просто безнравственно. В Чечне должны действовать законы России, потому что этот регион является частью нашей страны”, - заключила депутат. 

"Кавказский узел" писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать организованный властями Чечни митинг над телом убитого юноши, заявив, что Кремль "не ориентируется на информацию, распространяемую оппозиционными каналами". "Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем", - заявил он. 

Власти обязали бюджетников, а также старшеклассников утром 9 апреля участвовать в митинге в центре Ачхой-Мартана, куда привезли труп убитого при нападении на силовиков. Чиновники на митинге также заявляли о том, что семья преступника будет выслана из республики, а тело нападавшего не ртдадут родственникам для захоронения. Уйти с митинга не позволяли силовики и сотрудники администрации, несколько женщин потеряли сознание, а дети были шокированы происходящим - эти и другие уникальные свидетельства местных жителей опубликованы в материале "Кавказского узла" от 06.49 10 апреля.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:47, 11 апреля 2025
Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для транспорта
01:49, 11 апреля 2025
Глава Алагирского района отпущен под домашний арест
21:06, 10 апреля 2025
Разрешен проезд через "Верхний Ларс" легковых машин и автобусов
18:49, 10 апреля 2025
Житель Нальчика Шахин Шихмурадов оштрафован за дискредитацию армии
17:22, 10 апреля 2025
Боец из селения Куба убит в военной операции
07:48, 10 апреля 2025
Боец из Дагестана убит в военной операции
Все события дня
Новости
Рамзан Кадыров на совещании 8 апреля. Кадр видео пресс-службы Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/5636
23:24, 8 апреля 2025
Кадыров объявил украинцем организатора нападения в Ачхой-Мартане
Фото НАК, nac.gov.ru
02:14, 8 апреля 2025
За неделю с 31 марта по 6 апреля жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Сотрудник полиции. Фото: Максим Тишин / "Югополис"
01:49, 8 апреля 2025
Следком подтвердил информацию о нападении на силовиков в Ачхой-Мартане
Центр Ачхой-Мартана. Улица Кадырова в Ачхой-Мартане. Кадр видео ACHXOY TV на YouTube youtu.be/CijRrP3HKRU?si=fwo5Q_JQATf9CiSq
22:57, 7 апреля 2025
Нападение на пост в Ачхой-Мартане стало минимум вторым за полгода
Зарема Мусаева. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1wkg7Pc6koI
21:57, 4 апреля 2025
Зарема Мусаева назвала спасением помощь лекарствами в заключении
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Скриншот видеозаписи https://t.me/RKadyrov_95/5636 Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне

Коллаж “Кавказского узла”. Фото https://t.me/bazabazon/25583, http://nac.gov.ru/hronika-sobytiy-kontrterroristicheskie-operacii/v-respublike-ingushetiya.html Как проходила спецоперация в Карабулаке

Участники акции в память о жертвах разгона мирного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Теймур Керимов. Фото: https://modern.az/az/news/203416/jurnalist-teymur-kerimov-aksiyani-dayandirdi
10 апреля 2025, 19:47
Дело руководителя Kanal-11 возвращено в суд первой инстанции

Уголовное дело. Фото: rostov.sledcom.ru
10 апреля 2025, 13:39
Защита сообщила о новых делах после смерти подростка из Калмыкии из-за буллинга

Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Тумсо Абдурахманова (признан иноагентом) от 09.04.25, https://t.me/abusaddamshishani/6578
10 апреля 2025, 06:49
Принуждение к участию в митинге над телом убитого в Ачхой-Мартане возмутило бюджетников

Труп убитого в Ачхой-Мартане выставлен на площади перед администрацией. Стоп-кадр видео, опубликованного в телеграм-канале "ЧП Кавказ"
09 апреля 2025, 21:34
Труп убитого в Ачхой-Мартане выставлен на площади перед администрацией

Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Показать больше