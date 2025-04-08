За неделю с 31 марта по 6 апреля жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

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За неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 24 по 30 марта 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв также не зафиксировано.

Хроника конфликта

Три первых месяца 2025 года обошлись без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Год назад к 6 апреля были зафиксированы 10 жертв, из них девять убитых и один раненый. Один из инцидентов произошел в Ингушетии (шесть убитых), другой – в Чечне (трое убитых и один раненый). За такой же период 2023 года семь человек были убиты и ранены двое. Четверо из убитых, по утверждению силовиков, планировали совершить теракт на железнодорожной станции в Ставропольском крае. Один предполагаемый боевик погиб при нападении на пост ДПС «Волга-24» на границе Ингушетии и Северной Осетии. Там же были ранены два силовика. Два предполагаемых боевика были убиты при нападении на пост РОВД в Гудермесе.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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