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23:59, 16 апреля 2025

Арестованы подозреваемые в убийстве Мустафы Кациева

Мовсар и Илез Гагиевы в суде. Кадр видеосюжета "Россия 24". https://t.me/serdalo_ingushetii/56536

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отправил под стражу двоих братьев, задержанных по делу об убийстве Мустафы Кациева в Экажево. Арестованные отказались сотрудничать со следствием. 

Как писал "Кавказский узел", в Экажево убит сын бывшего руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева, источники связали убийство со спором за земельный участок. Неизвестные пять раз выстрелили в Мустафу Кациева, он умер по дороге в больницу. Двое подозреваемых в убийстве впоследствии были задержаны в Магасе.

Неизвестный мужчина несколько раз ударил сына бывшего главы Экажево Мустафу Кациева, а когда Кациев достал оружие, двое мужчин расстреляли его, следует из видеозаписи конфликта. После задержания подозреваемые сдали следователям оружие - боевой пистолет Макарова без боеприпасов и номерных обозначений, а также пистолет Глок. 

Двоим подозреваемым в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до середины июня, сообщил со ссылкой на следствие 16 апреля "ТАСС-Кавказ". 

Подозреваемые в убийстве Кациева на допросе отказались давать показания, сообщило 16 апреля управление Следкома по Ингушетии. 

Меру пресечения подозреваемым избрал Назрановский районный суд. Арестованные - родные братья Мовсар и Илез Гагиевы, говорится в сюжете телеканала "Россия 24". Первоначально, сразу после задержания, они признались в преступлении. 

Следствие ужесточило квалификацию дела об убийстве Мустафы Кациева: первоначально преступление расследовалось по части 1 статьи 105 УК России, но теперь арестованным вменяется часть 2 пункт “ж” той же статьи - убийство по предварительному сговору организованной группой. В отличие от первой версии, это обвинение предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы, а в некоторых случаях и пожизненное заключение. Кроме того, следствие не исключает, что к убийству могут быть причастны другие люди, помимо задержанных, следует из публикации в Telegram-канале ведомства. 

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Автор: "Кавказский узел"

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