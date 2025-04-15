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13:43, 15 апреля 2025

Задержаны подозреваемые в убийстве сына бывшего главы Экажево

На месте нападения. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/serdalo_ingushetii/56438

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое подозреваемых в убийстве Мустафы Кациева задержаны в Магасе. Предметом спора был земельный участок, на котором погибший построил автозаправочную станцию.

Как писал "Кавказский узел", в Экажево убит сын бывшего руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева, источники связали убийство со спором за земельный участок. Неизвестные пять раз выстрелили в Кациева,  он умер по дороге в больницу. Неизвестный мужчина несколько раз ударил сына бывшего главы Экажево Мустафу Кациева, а когда Кациев достал оружие, двое мужчин расстреляли его, следует из видеозаписи конфликта.

Следствие отчиталось о задержании  в Магасе подозреваемых в убийстве Мустафы Кациева, которые скрылись с места преступления. 

"Подозреваемые скрылись с места преступления, однако в результате проведенной следователями и следователями-криминалистами работы в кратчайшие сроки получены исчерпывающие доказательства причастности подозреваемых к совершению инкриминируемого им деяния.  

"15 апреля 2025 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны сотрудниками правоохранительных органов и доставлены для проведения следственных действий в Назрановский межрайонный следственный отдел", - сообщило управление Следкома России по Ингушетии в своем Telegram-канале. Следствие будет ходатайствовать об их аресте, говорится в сообщении.

Задержаны двое подозреваемых,  у них изъято огнестрельное оружие, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Эскалация конфликта шла давно, предметом спора был земельный участок, на котором погибший построил автозаправочную станцию. Двоих подозреваемых в преступлении задержали", - привело агентство слова источника.

Подозреваемые 30 и 29 лет признались в убийстве. Они передали правоохранителям боевой пистолет Макарова без боеприпасов и номерных обозначений, из которого стреляли в Кациева, а "также пистолет Глок, сообщила "Сапа Кавказ" со ссылкой на источники в силовых структурах.

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Автор: "Кавказский узел"

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