RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:47, 15 апреля 2025

Обнародовано видео нападения на Мустафу Кациева

На месте нападения. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/serdalo_ingushetii/56438

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестный мужчина несколько раз ударил сына бывшего главы Экажево Мустафу Кациева, а когда Кациев достал оружие, двое мужчин расстреляли его, следует из видеозаписи конфликта.

Как писал "Кавказский узел", в Экажево убит сын бывшего руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева, источники связали убийство со спором за земельный участок. Неизвестные пять раз выстрелили в Кациева,  он умер по дороге в больницу.

Видеоролик с нападением на Мустафу Кациева опубликован в сети. В частности, его разместил Telegram-канал serdalo_ingushetii.

Как следует из видеозаписи к машине Кациева подошел мужчина, Кациев вышел из автомобиля и говорил с ним. После этого мужчина несколько раз ударил его и убежал от машины. К машине Кациева подошли еще несколько человек, которые не давали  прохожим разнять мужчин. 

Спустя несколько секунд собравшиеся у машины Кациева разбежались в разные стороны, а он с предметом походим на оружие, направился в сторону автомобиля, куда сели двое мужчин, в том числе  ударивший его, и попытался открыть дверь. В этот момент водитель (ударивший его в начале драки головой) производит первый выстрел.

Кациев попятился к своему автомобилю, но его попытался сбить водитель другой машины, Кациеву удалось увернуться. Водитель и пассажир машины, к которой подходил Кациев, вышли из нее и несколько раз выстрелили в спину  убегающему к своей машине Кациеву.  После этого оба, автомобиля, в котором сидели стрелявшие, и который пытался сбить Кациева, уехали с места.  

Кациев несколько секунд оставался стоять, потом упал на асфальт, а прохожие попытались оказать ему помощь, следует из видеозаписи. На видеозаписи указана дата 14 апреля 2025 года.

Место, где снято видео, совпадает с местом, на котором, судя по видео управления Следкома России по Ингушетии, проводятся  следственные действия. 

По предварительным данным,  инцидент произошел у детского сада, куда он приехал за супругой и ребенком, сообщила "Фортанга".  В сообщении также указано, что отец убитого, Магомед-Башир Кациев, в 2018 году ушел с поста главы Экажево из-за несогласия с передачей земель Чечне.

Ранее издание приводило другую версию отставки Кациева, Магомед-Башир Кациев оставил  пост из-за конфликта вокруг земельного участка в несколько сот гектаров, на котором арендатор земли начал строить торговый центр. Участок относился к землям сельхозназначения, и Кациев заморозил строительство, чем вызвал недовольство властей республики, говорится в публикации от  24 января 2019 года.

В ноябре 2019 года бывший глава села Экажево Магомед-Башир Кациев, состоявший в "Единой России", подал жалобу в Европейский суд по правам человека на штраф за участие в мартовских протестах в Магасе.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". 

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Рука в пистолетом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:52, 15 апреля 2025
Сын бывшего главы Экажево убит на фоне земельного конфликта
Уголовное дело. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
03:51, 15 апреля 2025
Житель Ингушетии заподозрен в похищении и избиении детей
Нападение на силовиков в Ачхой-Мартане. 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/niysoo/20069 Удали
01:25, 15 апреля 2025
За неделю с 7 по 13 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли два человека
Российские военные. Стоп-кадр видео Минобороны России от 12.04.25, https://t.me/mod_russia/51226
00:28, 14 апреля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6250
Кааба в Мекке. Скриншот фото islamgjakova.net.
22:32, 13 апреля 2025
Пользователи соцсети сочли несправедливым распределение путевок в хадж в Ингушетии
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
81-я годовщина депортации вайнахов!
Фото
20:54, 10 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» - 2024 (фото)
Фото
20:43, 15 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
как сейчас выглядит политический юмор на Первом канале и в Ингушетии
Все блоги
Справочник
На месте происшествия в первую минуту после взрыва. Бостон, 15 мая 2013 г. Фото Aaron "tango" Tang from cambridge, ma, usa, http://commons.wikimedia.org/ Теракт в Бостоне: кавказский след

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Рамзан Кадыров. Скриншот видеозаписи https://t.me/RKadyrov_95/5636 Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне

Блогеры
Фото
22:08, 29 марта 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С праздником Ид аль-Фитр! (фото)
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
81-я годовщина депортации вайнахов!
Фото
20:54, 10 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» - 2024 (фото)
Фото
20:43, 15 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
как сейчас выглядит политический юмор на Первом канале и в Ингушетии
Фото
18:19, 28 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Зарифа Саутиева на свободе
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Тамерлан Марзоев. Фото: MSK1.ru https://msk1.ru/text/criminal/2023/11/02/72874997
15 апреля 2025, 11:45
Силовик ушел на СВО после начала расследования избиения Тамерлана Марзоева

Праздничный стол, приготовленный для пасхального седера. Фото: https://ru.wikipedia.org/ User:RadRafe~commonswiki
15 апреля 2025, 00:35
Иудеи Дагестана отметили Песах

Подросток и полицейские. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
14 апреля 2025, 17:15
Серия смертей подростков в Калмыкии обернулась делом о халатности

Выброс мазута на берегу Анапы. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13230
14 апреля 2025, 14:47
Многочисленные выбросы мазута найдены на пляжах Анапы

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше