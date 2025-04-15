Обнародовано видео нападения на Мустафу Кациева

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Неизвестный мужчина несколько раз ударил сына бывшего главы Экажево Мустафу Кациева, а когда Кациев достал оружие, двое мужчин расстреляли его, следует из видеозаписи конфликта.

Как писал "Кавказский узел", в Экажево убит сын бывшего руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева, источники связали убийство со спором за земельный участок. Неизвестные пять раз выстрелили в Кациева, он умер по дороге в больницу.

Видеоролик с нападением на Мустафу Кациева опубликован в сети. В частности, его разместил Telegram-канал serdalo_ingushetii.

Как следует из видеозаписи к машине Кациева подошел мужчина, Кациев вышел из автомобиля и говорил с ним. После этого мужчина несколько раз ударил его и убежал от машины. К машине Кациева подошли еще несколько человек, которые не давали прохожим разнять мужчин.

Спустя несколько секунд собравшиеся у машины Кациева разбежались в разные стороны, а он с предметом походим на оружие, направился в сторону автомобиля, куда сели двое мужчин, в том числе ударивший его, и попытался открыть дверь. В этот момент водитель (ударивший его в начале драки головой) производит первый выстрел.

Кациев попятился к своему автомобилю, но его попытался сбить водитель другой машины, Кациеву удалось увернуться. Водитель и пассажир машины, к которой подходил Кациев, вышли из нее и несколько раз выстрелили в спину убегающему к своей машине Кациеву. После этого оба, автомобиля, в котором сидели стрелявшие, и который пытался сбить Кациева, уехали с места.

Кациев несколько секунд оставался стоять, потом упал на асфальт, а прохожие попытались оказать ему помощь, следует из видеозаписи. На видеозаписи указана дата 14 апреля 2025 года.

Место, где снято видео, совпадает с местом, на котором, судя по видео управления Следкома России по Ингушетии, проводятся следственные действия.

По предварительным данным, инцидент произошел у детского сада, куда он приехал за супругой и ребенком, сообщила "Фортанга". В сообщении также указано, что отец убитого, Магомед-Башир Кациев, в 2018 году ушел с поста главы Экажево из-за несогласия с передачей земель Чечне.

Ранее издание приводило другую версию отставки Кациева, Магомед-Башир Кациев оставил пост из-за конфликта вокруг земельного участка в несколько сот гектаров, на котором арендатор земли начал строить торговый центр. Участок относился к землям сельхозназначения, и Кациев заморозил строительство, чем вызвал недовольство властей республики, говорится в публикации от 24 января 2019 года.

В ноябре 2019 года бывший глава села Экажево Магомед-Башир Кациев, состоявший в "Единой России", подал жалобу в Европейский суд по правам человека на штраф за участие в мартовских протестах в Магасе.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

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