Журналист и бывший военный в Азербайджане арестованы за критику Минобороны

25 июля 2023, 02:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

К месяцу административного ареста за распространение запрещенной информации приговорены главный редактор газеты "Хуррийет" Вугар Мамедов и полковник в отставке Эльнур Мамедов. Арест Мамедовых неправомерен, его причиной стала критика руководства министерства обороны Азербайджана, считают в газете "Хуррийет".

Вугар Мамедов и Эльнур Мамедов признаны виновными в совершении правонарушения по статье 388-1.1.1 КоАП Азербайджана (размещение или непрепятствование распространению запрещенной информации на информационном интернет-ресурсе).

Статья 388-1.1.1 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот до тысячи манатов (от 300 до 600 долларов), для должностных лиц - от тысячи до тысячи пятисот манатов (600-900 долларов) либо административный арест на срок до одного месяца с учетом личности совершившего нарушение, для юридических лиц - от тысячи пятисот до двух тысяч манатов (900-1200 долларов).

В сообщении Управления производств вне уголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджана, поступившем корреспонденту "Кавказского узла", говорится, что расследование в отношении Вугара Мамедова и Эльнура Мамедова было проведено «по факту размещения информации, запрещенной к распространению, на информационном интернет-ресурсе в нарушение требований закона Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации».

В редакции газеты "Хуррийет" корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что оба арестованных были вызваны в Генпрокуратуру днем 24 июля в связи с выступлением на youtube-канале газеты Huriyyet TV. «Из Генпрокуратуры их доставили в суд. Сначала то, в каком суде будет вестись разбирательство, от нас скрывали. Нам то говорили, что их отвезли в Бинагадинский суд, то – в Наримановский суд. В конечном итоге выяснилось, что их доставили в Наримановский районный суд Баку и судили без адвоката по выбору. Конечно же, решение об аресте неправомерно. Это ограничение свободы выражения», - сказал сотрудник газеты на правах анонимности.

По его словам, в передаче, из-за которой оба были наказаны, Эльнур Мамедов резко критиковал руководство Минобороны Азербайджана и лично министра Закира Гасанова за "плохое управление вооруженными силами, непрозрачность тендеров по закупкам для армии и строительство военных объектов". Эльнур Мамедов, кроме того, утверждал, что его предыдущие критические высказывания стали поводом для чистки кадров в министерстве обороны.

Эльнур Мамедов известен резкой критикой руководства Минобороны. 6 июня 2022 года он был осужден на шесть месяцев лишения свободы по жалобе, поданной в порядке частного обвинения начальником правового департамента Минобороны Азербайджана. Судебное дело было заведено после того, как Эльнур Мамедов подвергал резкой критике руководство Минобороны, в том числе начальника главного управления по работе с личным составом Эльчина Халилова, сообщает "Туран".

Глава Группы права медиа Халид Агалиев считает, что Генпрокуратура, привлекая к ответственности журналистов и других лиц за выступления на медиа-ресурсах, должна сообщать общественности, какие конкретно нарушения закона они допустили.

В данном случае, по словам Агалиева, официальной информации о причинах административного преследования Вугара Мамедова и Эльнура Мамедова нет. Закон допускает наказания журналистов по статье 388-1.1.1 в случаях, если они раскрыли сведения, касающиеся военной или коммерческой тайны, а также другие охраняемые государством конфиденциальные сведения. «За критику чиновников, пусть даже самых высокопоставленных, журналисты и вообще граждане не должны наказываться. Это является нарушением свободы прессы и выражения. К сожалению, в последние годы статья 388-1.1.1 часто используется прокуратурой для наказания журналистов и пользователей социальных сетей», - заявил юрист.

Ранее «Кавказский узел» писал, что руководителя сайта jamaz.info Фикрета Ибишбейли 14 января 2022 года по представлению прокуратуры оштрафовали на 500 манатов (300 долларов) за публикацию информации, не подлежащей распространению в сети Интернет. Журналист Сахавет Мамед в Азербайджане в декабре 2021 года был оштрафован на 500 манатов за публикацию в интернет-газете статьи о взятках в армии.

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