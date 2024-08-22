Афган Садыгов пожаловался на ухудшение здоровья в изоляторе

22 августа 2024, 23:59

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Жена арестованного в Грузии азербайджанского журналиста Афгана Садыгова добилась свидания с ним в следственном изоляторе. Афган Садыгов пожаловался на ухудшение здоровья и на психологическое давление со стороны сокамерников, рассказала Севиндж Садыгова.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа тбилисский суд по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в Департамент по вопросам миграции Грузии с просьбой о предоставлении международного убежища.

3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов также настаивает на своей невиновности.

Севиндж Садыгова 21 августа получила свидание с мужем в СИЗО пенитенциарного учреждения Глдани впервые после взятия Афгана Садыгова под стражу.

"Афган выглядел очень напряженным и тревожным. Больше всего его беспокоит то, что наша семья, и в особенности наши несовершеннолетние дочери, остаются не в безопасности. Мы все еще чувствуем слежку в Тбилиси и стараемся без особой надобности не выходить из съемной квартиры. Афган также сообщил, что в камеру к нему поместили людей, которые наблюдают за всеми его действиями. У Афгана возникли также новые проблемы со здоровьем. У него нарушена нервная система, он страдает от бессонницы. Несмотря на прием различных лекарств, нервная напряженность у него не проходит", - рассказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Садыгов заявил о фальсификации уголовного дела против него. "Афган рассказал, что в его деле фигурируют жалобы лиц, которых он даже не знает, никогда не видел и не общался с ними по телефону. Обвинение вымышлено, сфабриковано. Афган считает, что в случае экстрадиции в Азербайджан его ожидает еще большая угроза. Ибо там уже ему могут предъявить любые более тяжкие обвинения. Афган уверен, что его арестовали за критику властей Азербайджана", - продолжила Севиндж Садыгова.

Ответов на обращения Садыговой в посольства западных государств о предоставлении убежища пока не поступало.

Представители МВД и Генеральной прокуратуры Азербайджана оказались не доступны для комментариев по делу Афгана Садыгова.

Ранее адвокат Дмитрий Нозадзе сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что обращения с просьбой о предоставлении международного убежища, согласно законодательству, рассматриваются шесть месяцев, и на практике рассмотрение занимает весь этот период.

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

В ноябре 2020 года Садыгов был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. В мае 2022 года Садыгов был помилован.

Супруга Афгана Садыгова Севиндж Садыгова – репортер YouTube-проекта Azel.tv, она также неоднократно сталкивалась с давлением силовиков в Азербайджане.

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