Защита потребовала освободить учредителя Toplum TV из-под стражи

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В бакинский суд подано ходатайство о переводе под домашний арест учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, который нуждается в лечении. Мамедли в публичном заявлении отверг все обвинения.

Как писал "Кавказский узел", учредитель Toplum TV Алескер Мамедли 8 марта 2024 года был задержан и на следующий день арестован по обвинению в контрабанде валюты. Он отверг обвинения. В начале сентября Мамедли после жалоб на боли прошел медобследование в бакинском СИЗО. Врачи обнаружили у него болезнь почек и указали на необходимость хирургической операции, но арестованного не перевели на стационарное лечение.

Арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые были обвинены по статье о контрабанде, 16 и 17 января были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. 22 января стало известно, что предварительное следствие по делу завершено. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.

Просим, чтобы Мамедли освободили под домашний арест

Защита Алескера Мамедли подала ходатайство о его освобождении из-под стражи, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фахраддин Мехтиев.

"Предварительное следствие по делу Toplum TV завершено. Сейчас идет процесс ознакомления с материалами дела, поэтому нет смысла содержать Алескера Мамедли под стражей. С другой стороны, у него серьезные проблемы со здоровьем, опухоль щитовидной железы. Ему необходимо провести хирургическую операцию. Поэтому мы просим, чтобы Мамедли освободили под домашний арест, чтобы он мог получить эффективную медицинскую помощь, пройти реабилитацию", - сказал Мехтиев.

По его словам, защита рассчитывает, что ходатайство будет рассмотрено до весеннего праздника Новруз-байрама (20-25 марта). Адвокат отметил, что после того как адвокаты и обвиняемые ознакомятся с материалами дела, оно поступит в Бакинский суд по тяжким преступлениям, и подготовительное судебное заседание состоится, "очевидно, в апреле".

Мамедли в публичном заявлении отверг обвинения

Сам Алескер Мамедли распространил заявление по случаю годовщины своего ареста. "9 марта 2024 года против меня было выдвинуто обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК Азербайджана. В знак протеста против незаконности обвинения я в течение продолжавшегося 11 месяцев следственного процесса отказался от дачи показаний. В то время как дело следовало прекратить ввиду незаконности следственного процесса, 17 января 2025 года мне и другим обвиняемым были выдвинуты новые обвинения", - говорится в заявлении Мамедли, направленном его близкими корреспонденту "Кавказского узла".

В своем заявлении Мамедли отверг все обвинения. В частности, он назвал "абсолютно ложным" обвинение в привлечении работников без вступления трудового договора в юридическую силу. По словам Мамедли, будучи учредителем издания, он не участвовал в привлечении журналистов к работе.

Перед налоговыми органами у меня нет никаких задолженностей, я даже больше заплатил, чем положено

"Очередной клеветой" Мамедли назвал и обвинения в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в крупном размере. "Нет ни одной улики, подтверждающей эти обвинения. Из 40-летнего трудового стажа последние 18 лет я наряду с получением зарплаты, официально состоял на учете также как индивидуальный предприниматель. С 2007 года я регулярно платил налоги в качестве индивидуального предпринимателя, представляя декларации. Перед налоговыми органами у меня нет никаких задолженностей, я даже больше заплатил, чем положено. В последний год перед арестом, в 2023 году я заплатил налогов на 3000 манатов [около 1,8 тысячи долларов]", - указал Мамедли.

Также он указал на надуманность обвинения в "легализации доходов, добытых преступным путем". В частности, следствие обвинило Мамедли в покупке в 2020 году автомобиля за 33 тысячи манатов (около 19,8 тысячи долларов) и четырех ноутбуков. Мамедли указал, что за периоды трудовой деятельности с 2001 по 2015 год на основе трудовых контрактов и индивидуальной предпринимательской деятельности с 2007 года он имел доходы на "сотни тысяч манатов".

"Поэтому покупка автомобиля за 33 тысячи манатов и четырех ноутбуков через Amazon для двух своих детей-студентов и супруги-преподавательницы были на законной основе. Эти суммы - лишь часть моих законных доходов", - указал Мамедли.

Он заявляет и о необоснованности обвинения в уклонении от уплаты налогов в составе организованной группы, поскольку в налоговых органах содержатся сведения об уплаты им налогов со всех доходов и отсутствии к нему каких-либо претензий за все время его трудовой и предпринимательской деятельности.

Задача следствия - представить улики, доказательства, а не выдвигать обвинения на основе собственного воображения

Фальшивыми Мамедли назвал и обвинения в контрабанде. "Чтобы придать правдоподобность этой клевете, во время обыска в моей квартире 8 марта 2024 года оперативники якобы обнаружили 7300 евро, которые сами принесли с собой. Я в протоколе об обыске указал, что это ложные утверждения. С другой стороны, мои доходы абсолютно прозрачны. У меня были счета в азербайджанской валюте и долларах США в ОАО AccessBank. Часть своих доходов я снимал в иностранной валюте для оплаты учебы своих детей за рубежом. Согласно выписке, полученной из AccesBank, мои доходы были законными, и потому обвинения в "контрабанде" – клевета", – заявил он.

Также Мамедли указал на бездоказательность обвинений в получении незарегистрированных грантов. "Задача следствия - представить улики, доказательства, а не выдвигать обвинения на основе собственного воображения", - пишет Мамедли.

Вместе с тем, он подчеркнул, что выполнял работы на основе "договоров об услугах", и такие контракты заключались как с международными, так и государственными организациями Азербайджана, и в частности, с Национальным телерадиосоветом, университетом ADA, и с заработков оплачивались налоги.

Мамедли также указал, что за период с 2006 года оплатил взносы в Пенсионный фонд страны на сумму 8794 доллара США, а налогов только с зарплаты - на 46 294 доллара США. При этом он подчеркивает, что за всю свою 57-летнюю жизнедеятельность никогда не получал от государства какую-либо помощь и не нанес государству никакого ущерба.

В заключение Мамедли обратил внимание на проблемы со здоровьем и выразил надежду, что ходатайство защиты об освобождении его из-под стражи для проведения хирургической операции будет удовлетворено.

Напомним, Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале 2024 года журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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