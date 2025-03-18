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22:25, 18 марта 2025

Учредителю Toplum TV отказано в освобождении для лечения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку оставил эксперта в области права медиа и учредителя Toplum TV Алескера Мамедли под стражей, проигнорировав ухудшение состояния его здоровья. Защита обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", учредитель Toplum TV Алескер Мамедли 8 марта 2024 года был задержан и на следующий день арестован по обвинению в контрабанде валюты. Он отверг обвинения. В начале сентября Мамедли после жалоб на боли прошел медобследование в бакинском СИЗО. Врачи обнаружили у него болезнь почек и указали на необходимость хирургической операции, но арестованного не перевели на стационарное лечение. 10 марта защита подала ходатайство о переводе Мамедли под домашний арест 

Арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые были обвинены по статье о контрабанде, 16 и 17 января были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. 22 января стало известно, что предварительное следствие по делу завершено. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.

Хатаинский районный суд Баку сегодня рассмотрел ходатайство о переводе Алескера Мамедли под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его брат, политолог Насими Мамедли.

«Алескер прежде всего указал на отсутствие правовых оснований для содержания его под стражей. Он напомнил, что ранее судьи отказывали ему в освобождении из-под стражи под предлогом того, что он, находясь на свободе, может «создавать препятствия ведению следствия», «уничтожить доказательства» и так далее. Сейчас, как подчеркнул Алескер, эти основания устранены, поскольку предварительное следствие и ознакомление обвиняемых и адвокатов с материалами уголовного дела завершены. При этом Алескер указал, что в материалах дела нет ни одного доказательства против него. Невиновность моего брата подтверждается и свидетельскими показаниями», - рассказал Насими Мамедли.

9 марта Алескер Мамедли распространил заявление по случаю годовщины своего ареста, отвергнув все предъявленные ему обвинения. Мамедли  подчеркнул, что выполнял работы на основе "договоров об услугах", и такие контракты заключались как с международными, так и государственными организациями Азербайджана, в частности с Национальным телерадиосоветом и университетом ADA. С заработков уплачивались налоги, потому экономические обвинения ему не состоятельны, указал Мамедли.

Обвиняемый также обратил внимание суда на состояние своего здоровья. «Алескер указал, что сами врачи Пенитенциарной службы констатировали у него проблемы со здоровьем и это отражено в представленных в суд документах. У Алескера опухоль щитовидной железы, с каждым днем она усиливает мучения моего брата. Алескер нуждается в срочной хирургической операции, которая возможна только в специализированной гражданской клинике. Алескер также обратил внимание, что он достаточно известный в обществе человек, который дорожит своей репутацией и потому его освобождение не вызовет проблем для предстоящего судебного следствия. Увы, суд не принял во внимание ни отсутствие вины Алескера, ни его болезнь, ни предстоящий весенний праздник Новруз байрам, олицетворяющий доброту и солидарность людей. Суд отклонил ходатайство», - заключил брат Алескера Мамедли.

Адвокат Мамедли Фахраддин Мехтиев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что защита не согласна с решением суда и подаст апелляцию. «Алескер Мамедли абсолютно не имеет отношения к инкриминируемым ему преступлениям. Как юрист он сам недавно распространил публичное заявление, в котором постатейно указал на несостоятельность выдвинутых ему обвинений. Мы подадим апелляцию на отказ ему в переводе под домашний арест»,  - отметил Мехтиев. 

В Хатаинском суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что ходатайство Мамедли отклонено.Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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