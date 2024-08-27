Журналистам Meydan.Tv отказали в освещении встречи с провластным кандидатом в депутаты парламента

27 августа 2024, 14:40

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Представитель спорткомплекса в Нефтчале не пустил журналистов Meydan.Tv на встречу с провластным кандидатом в депутаты парламента Азербайджана Танзилей Рустамханлы. Многие из опрошенных журналистами посетителей встречи сообщили, что работают в госструктурах, некоторые из них не смогли назвать имени кандидата.

"Кавказский узел" писал, что на 1 сентября в азербайджане назначены внеочередные парламентские выборы. С 9 по 31 августа в стране проходит период предвыборной агитации. Для встреч с избирателями кандидатам предложены локации на окраинах и в других местах, где агитация недостаточно эффективна, заявили правозащитники.

Администрация Олимпийского спортивного комплекса в азербайджанском городе Нефтчала выставила за дверь журналистов из Meydan TV, приехавших из Баку освещать выступление перед избирателями кандидата в депутаты Танзили Рустамханлы. Администратор заявил журналистам, что они провокаторы и работают на иностранных врагов Азербайджана и им нечего делать в предвыборном мероприятии, следует из видео, опубликованного на странице Meydan TV в Facebook*, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Танзили Рустамханлы – писательница, жена бывшего депутата от Нефтчалинского округа, писателя Сабира Рустамханлы, она председатель Объединения женщин Azəri-Türk, член партии «Гражданская солидарность». Целью Объединения является продвижение идеи объединению тюркских народов. Баллотируется на внеочередных парламентских выборах от 70-го избирательного округа в Нефтчале.

Проводя короткие интервью с посетителями мероприятия у входа в Дворец спорта, журналисты узнали, что многие пришедшие зрители работают в государственных структурах города и отправлены присутствовать на встрече с Рустамханлы по приказу руководства. Часть пришедших не могли назвать имя и фамилию кандидата в депутаты.

В предыдущие четыре года депутатом от Нефтчалы был супруг кандидата в депутаты – Сабир Рустамханлы.

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