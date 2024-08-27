27 августа 2024, 14:40

Журналистам Meydan.Tv отказали в освещении встречи с провластным кандидатом в депутаты парламента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представитель спорткомплекса в Нефтчале не пустил журналистов Meydan.Tv на встречу с провластным кандидатом в депутаты парламента Азербайджана Танзилей Рустамханлы. Многие из опрошенных журналистами посетителей встречи сообщили, что работают в госструктурах, некоторые из них не смогли назвать имени кандидата. 

"Кавказский узел" писал, что на 1 сентября в азербайджане назначены внеочередные парламентские выборы.  С 9 по 31 августа в стране проходит период предвыборной агитации. Для встреч с избирателями кандидатам предложены локации на окраинах и в других местах, где агитация недостаточно эффективна, заявили правозащитники.

Администрация Олимпийского спортивного комплекса в азербайджанском городе Нефтчала выставила за дверь журналистов из Meydan TV,  приехавших из Баку освещать выступление перед избирателями кандидата в депутаты Танзили Рустамханлы. Администратор заявил журналистам, что они провокаторы и работают на иностранных врагов Азербайджана и им нечего делать в предвыборном мероприятии, следует из видео, опубликованного на странице Meydan TV в Facebook*, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". 

Танзили Рустамханлы – писательница,  жена бывшего депутата от Нефтчалинского округа, писателя Сабира Рустамханлы, она председатель Объединения женщин Azəri-Türk, член партии «Гражданская солидарность». Целью Объединения  является продвижение идеи объединению тюркских народов. Баллотируется на внеочередных парламентских выборах от 70-го избирательного округа в Нефтчале.

Проводя короткие интервью с посетителями мероприятия у входа в Дворец спорта,  журналисты узнали, что многие пришедшие зрители работают в государственных структурах города и отправлены присутствовать на встрече с Рустамханлы по приказу руководства. Часть пришедших не могли назвать имя и фамилию кандидата  в депутаты.

В предыдущие четыре года депутатом от Нефтчалы был супруг кандидата в депутаты – Сабир Рустамханлы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Обстоятельства гибели Насимана Ягублу насторожили его соратников", "ПАСЕ отреагировала на объявление Азербайджаном персонами нон-грата ее депутатов", "Независимый эксперт ООН выразила обеспокоенность из-за преследования журналистов в Азербайджане".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 августа 2024, 14:24

27 августа 2024, 14:08

  • Аналитики сочли безальтернативными предстоящие выборы в гордуму Владикавказа

    В инфополе Северной Осетии в последнее время активно муссируется Владикавказ, поскольку его жители регулярно поднимают те или иные проблемы. Однако эта активность не пересекается с предстоящими выборами в гордуму. Кандидаты не ведут агитацию, власти не сумели привлечь внимание избирателей к выборам. Поэтому главную роль на них сыграет админресурс, считают опрошенные "Кавказским узлом" североосетинские аналитики.

27 августа 2024, 13:46

  • 2 ПАСЕ отреагировала на объявление Азербайджаном персонами нон-грата ее депутатов

    Решение Азербайджана объявить некоторых депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы персонами нон-грата является негативным сигналом, который приведет к обратному эффекту и усложнит положение страны в организации, заявил глава ассамблеи Теодорос Русопулос. В Азербайджане сложная ситуация с правами человека и ему придется прибегнуть к помощи лоббистов, чтобы сохранить полномочия своей делегации в ПАСЕ, считают азербайджанские оппозиционеры.

27 августа 2024, 12:53

27 августа 2024, 12:21

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи