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15:58, 19 мая 2025

Суд отказался перевести Мамедли и Иззетли под домашний арест

Алескер Мамедли (слева) и Руслан Иззетли. Фото и коллаж Turan https://turan.az/ru/politika/alesker-mamedli-arestovan-na-4-mesiaca-778246

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку не удовлетворил просьбы адвокатов смягчить меру пресечения учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли и активисту Института демократических инициатив Руслану Иззетли.

Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, в январе были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. 2 апреля суд отказался рассматривать ходатайства большинства обвиняемых о переводе под домашний арест, оставив их под стражей

На скамье подсудимых находятся учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. За исключением Аббасова, все находятся под стражей, а он – под надзором полиции.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу Toplum TV. На нем адвокаты Алескера Мамедли и Руслана Иззетли подали ходатайства о замене их подзащитным меры пресечения на домашний арест. Суд отклонил ходатайства, сообщает АПА.

Также на заседании была объявлена часть обвинительного акта в отношении Алескера Мамедли и Акифа Гурбанова, пишет агентство.

Руслан Иззетли. Фото: VOA https://commons.wikimedia.org/
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Руслан Иззетли пожаловался на отсутствие медицинской помощи в изоляторе
Состояние арестованного активиста Института демократических инициатив и члена правления "Платформы III Республики" Руслана Иззетли ухудшилось, но в бакинском следственном изоляторе ему отказывают в медицинской помощи, сообщила супруга активиста.

Напомним, в начале сентября 2024 года Алескер Мамедли после жалоб на боли прошел медобследование в бакинском СИЗО. Врачи обнаружили у него болезнь почек и указали на необходимость хирургической операции, но арестованного не перевели на стационарное лечение. 10 марта защита подала ходатайство о переводе Мамедли под домашний арест. Однако суд оставил его под стражей, проигнорировав ухудшение состояния его здоровья.

5 февраля редактор Toplum TV Шахназ Бейляргызы была задержана по новому уголовному делу о контрабанде валюты, выделенному в отдельное от дела Toplum TV производство. В полиции ей потребовалась медпомощь. Суд в Баку отправил журналистку под арест.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.

Преследованиям в стране подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане". Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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Автор: "Кавказский узел"

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Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

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