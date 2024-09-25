Руслан Иззетли пожаловался на отсутствие медицинской помощи в изоляторе

25 сентября 2024, 23:59

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Состояние арестованного активиста Института демократических инициатив и члена правления "Платформы III Республики" Руслана Иззетли ухудшилось, но в бакинском следственном изоляторе ему отказывают в медицинской помощи, сообщила супруга активиста.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив. Силовики заявили, что нашли валюту при обысках в их квартирах, было возбуждено уголовное дело о контрабанде. Мамедли и Иззетли заявили, что валюту им подбросили сами силовики. Суд отправил обоих активистов под арест, апелляционный суд оставил в силе арест Иззетли.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы сотрудники изданий Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане". Парламентская ассамблея Совета Европы запланировала на осенней сессии, которая состоится с 30 сентября по 4 октября, дебаты в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Азербайджане.

У Руслана Иззетли в СИЗО усугубились проблемы со здоровьем, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга активиста Гюнель Манафлы.

«В последнее время у Руслана, помимо желчнокаменной болезни, усилились головные боли. Он чувствует, что у него перманентно резко повышается кровяное давление. Руслан обращался, чтобы его осмотрел главный врач медицинско-санитарной части. Но тот передал, что у него времени для обследования Руслана. Другие врачи также не принимают его. Ему даже отказывают в измерении кровяного давления. Руслану сказали, что к заключенным приходят мерить давление, только когда они находятся в критическом состоянии. В итоге Руслан, которому в любой момент грозит приступ из-за патологии в желчном пузыре лишен медицинской помощи», - сказала Манафлы.

Супруга Иззетли напомнила, что накануне его ареста врачи предписали ему срочную операцию на желчном пузыре. «Несмотря на это, в отношении Руслана избрали меру пресечения в виде ареста. Апелляционный суд также не отпустил его, хотя мы предоставляли медицинские справки. В СИЗО долго его не обследовали. Через два месяца наконец обследовали, но дали заключение, что необходимости в операции нет, дескать, камни маленькие. Но дело не в размере камней, а в том, что ими полон желчный пузырь Руслана, и это повышает риски острого приступа и разрыва этого органа в любой момент, что смертельно опасно», - продолжила жена активиста.

По ее словам, активист требует вмешательства омбудсмена и визита сотрудников главного медицинского управления минюста. «Я 24 сентября говорила по телефону с офисом омбудсмена, обещали помочь», - сказала Манафлы.

Адвокат Иззетли Расул Джафаров сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что защита неоднократно ходатайствовала об изменении меры пресечения Иззетли, но получала отказ. Он отметил, что в октябре истекает срок меры пресечения, и, по всей видимости, следствие запросит пролонгацию ареста.

По словам адвоката, защита вновь будет настаивать на изменении меры пресечения Иззетли хотя бы на домашний арест.

Получить комментарии в пенитенциарной службе относительно состояния здоровья и требований Руслана Иззетли корреспонденту «Кавказского узла» пока не удалось.

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