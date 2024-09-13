Ситуация с правами человека в Азербайджане обеспокоила ПАСЕ

13 сентября 2024, 15:00

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На осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы запланированы дебаты в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Азербайджане. Практика репрессий и арестов инакомыслящих работает против имиджа страны, указали азербайджанские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября представители нескольких стран в Совете Европы призвали Азербайджан выполнять обязательства в рамках этой организации, в том числе возобновить сотрудничество с ее Комитетом против пыток. Официальный Баку назвал предвзятой критику за нарушения прав человека и расценил заявление как вмешательство в свои внутренние дела.

В предварительную повестку осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге, включен вопрос "Срочные дебаты по процедуре: «Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане»".

Предварительные обсуждения состоятся в первый день сессии, 30 сентября. Если вопрос будет включен в окончательную повестку, то «срочные дебаты» состоятся 3 октября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата ассамблеи.

Он воздержался от прогноза возможных последствий слушаний, однако заметил, что «по итогам могут быть приняты рекомендации Комитету министров совета Европы о мерах против Азербайджана за невыполнение обязательств перед организацией».

«Триггером для обсуждений по Азербайджану могло стать запрет Баку большой группе депутатов ПАСЕ на въезд в Азербайджан и отказ приглашать делегацию ассамблеи на досрочные парламентские выборы 1 сентября», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Депутаты ПАСЕ, отказавшиеся в январе утвердить полномочия делегации страны в организации, объявлены персонами нон-грата, им запрещен въезд в страну, в том числе на климатический саммит COP29, сообщил МИД Азербайджана. 26 августа европейский парламентарий Франк Швабе назвал это решение признаком диктатуры.

Такое поведение Баку все больше отталкивает Азербайджан от Совета Европы и в целом европейского сообщества "в объятия клуба авторитарных государств", сказал Гасанов. "Ситуация с правами человека все более ухудшается. Если в июне у нас было 303 политзаключенных, теперь их число еще более увеличилось после арестов исследователей Бахруза Самедова, Игбала Абилова, бывшего дипломата Эмина Ибрагимова", - пояснил он.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. В июне правозащитники сообщили о 303 людях, внесенных в список. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

По его мнению, избежать слушаний или смягчить их тон Баку может освобождением группы известных политзаключенных и демонстрацией готовности возобновить конструктивное сотрудничество.

«Думаю, что если Баку предпримет шаги в направлении смягчения политики в отношении гражданского общества, будут встречные шаги. К примеру, на осенней сессии могут признать полномочия азербайджанской делегации с учетом формирования нового состава парламента. Но власти Азербайджана выдвигают условия, чтобы первой ПАСЕ признала полномочия азербайджанской делегации», - отметил правозащитник.

Азербайджан отменит запрет на посещение страны членам ПАСЕ после того, как полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации, заявил 6 сентября президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума в Черноббио (Италия). "На нас были наложены санкции, потому что мы восстановили собственный суверенитет… Если они изменят своё решение и восстановят наше право, то это эмбарго будет снято… Наша делегация должна вернуться, и тогда запрет будет снят", - привело слова Алиева Turan.

Сопредседатель Хельсинкской гражданской ассамблеи и глава ее азербайджанского национального комитета Арзу Абдуллаева считает закономерным проведение срочных дебатов по Азербайджану. «В стране не прекращаются репрессии, продолжаются аресты. На это должна быть реакция, потому что Азербайджан является членом Совета Европы», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На мой взгляд, внутри власти есть группы, которые занимаются саботажем, работают против имиджа страны

Она считает, что репрессии ни чем не оправданы и даже бессмысленны с точки зрения интересов власти. "Война [в Карабахе] окончена, рейтинг президента высок, он популярен. Чтобы сохранить популярность власти, необходимо улучшить социальное благосостояние людей, особенно низшего класса, и ресурсы для этого есть. Поэтому непонятно, зачем проводятся эти аресты, проводится обострение отношений с Советом Европы. В законодательстве Азербайджана есть презумпция невиновности, но почему-то людей сразу арестовывают без проведения следствия. Сложно найти ответы на эти вопросы. На мой взгляд, внутри власти есть группы, которые занимаются саботажем, работают против имиджа страны, отдаляют ее цивилизованного сообщества государства в омут авторитаризма. Азербайджан находится в соседстве с авторитарными режимами, и их влияние на процессы в стране все еще сохраняется», - сказала правозащитница.

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