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20:44, 2 апреля 2025

Подсудимые по делу Toplum TV оставлены под стражей

Полиция преградила путь журналистам к офису Toplum TV, где проходили обыски. Март 2024 года. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по делу сотрудников Toplum TV отказался рассматривать ходатайства большинства обвиняемых о переводе под домашний арест. Принято к рассмотрению лишь ходатайство о смягчении меры пресечения учредителю издания Алескеру Мамедли.

Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, 16 и 17 января были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.

Toplum TV позиционирует себя как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Основано в 2016 году, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале 2024 года журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня началось подготовительное заседание по делу Toplum TV. Перед судом предстали учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники ресурса Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив (ИДИ) Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. За исключением последнего, все находятся под стражей, а Аббасов – "под надзором полиции".

После проверки анкетных данных подсудимых адвокаты содержащихся под арестом обвиняемых ходатайствовали об изменении им меры пресечения на домашний арест.

"Содержание Мушфига Джаббара под стражей по основаниям того, что, находясь на свободе, он может препятствовать следствию, устранены, поскольку дело уже находится в суде", - сказал адвокат журналиста Назим Мусаев.

Мамедли нуждается в хирургической операции.  Содержание под стражей усугубляет его состояние.

Адвокат Мамедли Агиль Лаидж обратил внимание также на состояние здоровья своего подзащитного. "Алескер Мамедли страдает опухолью щитовидной железы. Содержание под стражей усугубляет состояние его здоровья. Он нуждается в хирургической операции", - сказал адвокат.

Обвиняемый Гурбанов призвал суд освободить всех других фигурантов дела. "Раз следствие представляет меня "руководителем организованной группы", то оставьте меня под стражей, а остальных отпустите", - сказал он.

Его новый адвокат Фуад Агаев, сообщив, что только присоединился к защите, попросил у суда время для ознакомления с материалами уголовного дела.

После совещания судейского состава было объявлено, что ходатайства о переводе обвиняемых под домашний арест оставлены без рассмотрения.

Вместе с тем, как сообщил судья Тагиев, в отношении Мамедли ходатайство принимается к рассмотрению, и решение будет объявлено на следующем заседании, которое назначено на 24 апреля.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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