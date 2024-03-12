Toplum TV обвинило власти Азербайджана в кибератаках на его интернет-ресурсы

12 марта 2024, 13:53

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Toplum TV вынуждено прекратить вещание из-за необходимости обеспечить безопасность сотрудников и устранить последствия кибератак, организованных властями. Силовики незаконно изъяли телефоны у сотрудников Toplum TV и оборудование, а затем взломали его интернет-ресурсы, заявила редакция.

Как информировал "Кавказский узел", в Баку 8 марта были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли. Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах, было возбуждено уголовное дело о контрабанде. Сегодня Комитет по защите журналистов призвал власти Азербайджана освободить из-под стражи сотрудников Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

Силовики 6 марта вторглись в офис Toplum TV и начали проводить обыск без предъявления судебного решения. Были совершены ряд нарушений закона, отметила редакция Toplum TV в заявлении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Журналисты в тот момент готовили выпуск новостей. "У всех сотрудников редакции силовики отобрали мобильные телефоны и тем самым лишили их возможности позвонить не только адвокатам, но и информировать о происходящем главного редактора и учредителя", – сказано в заявлении.

В редакции было изъято оборудование, в том числе компьютеры. "Таким образом был получен доступ на аккаунты Toplum TV на YouTube и в Instaqram*, названия страниц были изменены, все видео удалены. Заявляем, что ответственность за эту кибератаку несут сотрудники главного управления полиции города Баку", – подчеркнула редакция Toplum TV.

После того, как сотрудников издания 6 марта доставили в полицию, от них под давлением были получены пароли к их телефонам. Силовики также под давлением получили от них расписки о том, что они будто бы сдали устройства добровольно. "Аресты, сопровождаемые нарушениями закона, были осуществлены и в Институте демократических инициатив – партнерской структуре - Toplum TV", – подчеркивается в заявлении.

После задержаний полиция произвела обыски на квартирах некоторых сотрудников обоих компаний, в результате которых будто бы были обнаружены различные суммы денег в иностранной валюте, отметила редакция телеканала.

"Утверждаемые полицией обнаруженные суммы не принадлежат нашим сотрудникам. Эти средства были подброшены в квартиры наших сотрудников полицией с целью подготовки основы для последующего выдвижения обвинений", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор издания Хадиджа Исмайлова.

Toplum TV является некоммереческой структурой, осуществляющей качественное вещание по стандартам профессиональной журналистики, отметила она. "В нашем эфире бы уделяли место освещению жалоб, поступающих от граждан, поднимали проблемы, беспокоящих людей. Но мы предоставляли и ответы правительства по этим вопросам" – пояснила журналист.

"У нас звучала критика не только в отношении власти, но и оппозиции, относительно их ответственности и полномочий. Мы всегда стремились сохранить баланс и предоставляли возможности в рамках профессиональных стандартов всем тем, кто хотел быть услышанным", – добавила Исмайлова.

Попытка правительства заставить Toplum TV замолчать является частью кампании по полному устранению медиа, которые освещают ситуацию в стране честно, считает она. "Мы решительно заявляем, что причиной этого уголовного дела является не наша деятельность, а расследуемыми и доводимые нами до людей преступления и беззакония. Заказчиком арестов, обыска в нашем офисе, незаконного вмешательства в наши интернет-ресурсы является опасающееся разоблачения его незаконных действий правительства", – отметила главред Toplum TV.

Сейчас Toplum TV занято устранением последствий кибератак на интернет-ресурсы издания, а также организацией защиты арестованных учредителя платформы Алескера Мамедли, видеоредактора Мушвига Джаббара, а также сотрудников партнерской организации ИДИ.

"По этой причине приносим извинения нашим пользователям за перерыв, возникший в нашей качественной и профессиональной журналисткой деятельности, очень скоро мы восстановим их права на получение правдивой информации, сбалансированных обсуждений", – сказала Исмайлова.

Редакция издания будет добиваться наказания тех, кто нарушил права ее сотрудников. Toplum TV продолжит свою работу в прежнем формате, подчеркнула она. Исмайлова также отметила, что пока ее не вызывали на следственные действия. "Но два дня назад мне звонил следователь и сказал, чтобы я никуда не уезжала, поскольку они вызовут меня", – пояснила главный редактор.

По ее словам, следствие пока не предоставило какой-либо официальной информации о результатах обысков.

Представители пресс-службы МВД оказались не доступными для комментариев относительно заявления Toplum TV.

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