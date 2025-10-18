Родные заявили об отказе в медпомощи Имрану Алиеву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У руководителя онлайн платформы Meclis.info Имрана Алиева возникли сильные боли, однако руководство следственного изолятора в Баку оставило без ответа просьбы о переводе в тюремный госпиталь.

Как писал "Кавказский узел", журналист и руководитель сайта Meclis.info Имран Алиев был задержан 18 апреля 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде. 7 марта стало известно, что активист Эльгиз Гахраман (Гахраманов) также стал обвиняемым по делу Алиева. Он не признал вину. По итогам следствия Алиев и Гахраман были обвинены по восьми уголовным статьям, в том числе в незаконном предпринимательстве с получением дохода в крупном размере, легализации имущества, добытого преступным путем, контрабанде в составе организованной группы, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. Алиеву грозит до 12 лет лишения свободы.

Имран Алиев был задержан после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами журналистов Abzas Media и Toplum TV. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками электрошокером. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках.

У Имрана Алиева усилились боли в спине и суставах, которые возникли у него во время ареста, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» отец журналиста Багир Алиев.

"Длительное содержание под стражей, тянущийся судебный процесс негативно влияет как на физическое, так и психологическое состояние Имрана Алиева. Он уже полтора года томится в тюрьме. Судебные заседания также периодически откладываются Накануне заседания, которое было назначено на 14 октября, Имрану сказали, что слушаний не будет. Однако на следующий день, буквально за полчаса до заседания его повезли в суд. Имран сказал, что у него болит тело, не может ехать. Но ему, не дав даже надеть обувь, прямо в башмаках насильно потащили в суд. Это совсем вывело его из себя, вызвало нервный срыв", - отметил Алиев.

По словам отца активиста, Имрану Алиеву отказывают в медицинском обследовании и лечении, несмотря на неоднократные просьбы перевести его в тюремный госпиталь. Следующее заседания суда назначено на 4 ноября.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.