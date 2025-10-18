×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:47, 18 октября 2025

Родные заявили об отказе в медпомощи Имрану Алиеву

Имран Алиев. Скриншот фото haqqin.az от 10.06.25, https://haqqin.az/news/350817

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У руководителя онлайн платформы Meclis.info Имрана Алиева возникли сильные боли, однако руководство следственного изолятора в Баку оставило без ответа просьбы о переводе в тюремный госпиталь.

 Как писал "Кавказский узел", журналист и руководитель сайта Meclis.info Имран Алиев был задержан 18 апреля 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде. 7 марта стало известно, что активист Эльгиз Гахраман (Гахраманов) также стал обвиняемым по делу Алиева. Он не признал вину. По итогам следствия Алиев и Гахраман были  обвинены по восьми уголовным статьям, в том числе в незаконном предпринимательстве с получением дохода в крупном размере, легализации имущества, добытого преступным путем, контрабанде в составе организованной группы, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. Алиеву грозит до 12 лет лишения свободы.

Имран Алиев был задержан после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами журналистов Abzas Media и Toplum TV. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками электрошокером. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках. 

У Имрана Алиева усилились боли в спине и суставах, которые возникли у него во время ареста, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» отец журналиста Багир Алиев.

"Длительное содержание под стражей, тянущийся судебный процесс негативно влияет как на физическое, так и психологическое состояние Имрана Алиева. Он уже полтора года томится в тюрьме. Судебные заседания также периодически откладываются Накануне заседания, которое было назначено на 14 октября, Имрану сказали, что слушаний не будет. Однако на следующий день, буквально за полчаса до заседания его повезли в суд. Имран сказал, что у него болит тело, не может ехать. Но ему, не дав даже надеть обувь, прямо в башмаках насильно потащили в суд. Это совсем вывело его из себя, вызвало нервный срыв", - отметил Алиев.

По словам отца активиста, Имрану Алиеву отказывают в медицинском обследовании и лечении, несмотря на неоднократные просьбы перевести его в тюремный госпиталь. Следующее заседания суда назначено на 4 ноября.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:47, 18 октября 2025
Военнослужащий из Хасавюрта убит в боевых действиях
09:48, 18 октября 2025
Военные насчитали семь сбитых на юге России дронов
07:49, 18 октября 2025
Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции
06:50, 18 октября 2025
Беспилотник сбит в Ростовской области
21:43, 17 октября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
20:56, 17 октября 2025
Прошли обыски у бывших высокопоставленных чиновников в Грузии
Все события дня
Новости
Джахад Бабакишизаде. Фото: https://operativtv.com/nardaran-mhbusunun-cza-ckdiyi-mussis-dyisdirilib.html
12:52, 17 октября 2025
Осужденный азербайджанский активист добился выполнения требований после голодовки 
Бахруз Самедов и Игбал Абилов. Фото: https://eurasia.amnesty.org/
17:37, 16 октября 2025
Спецдокладчики ООН призвали власти Азербайджана освободить Абилова и Самедова
Эльхан Мирзоев. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/kak-zhivetsya-brodyachim-sobakam-v-azerbajdzhane
09:51, 16 октября 2025
Суд оставил под стражей азербайджанского зоозащитника Эльхана Мирзоева
Глава Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Ислам Гусейнов. Источник: https://73online.ru/r/azerbaydzhanskiy_lider_v_ulyanovske_guseynov_lishen_rossiyskogo_grazhdanstva-156610
07:53, 16 октября 2025
Источники сообщили о лишении гражданства главы азербайджанской диаспоры Ульяновска
Aliyev and the ECHR building. Illustration created by Caucasian Knot using AI in the Copilot program.
00:28, 16 октября 2025
ЕСПЧ признал нарушением действия властей Азербайджана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Плакат участника пикета против пыток. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ixWMh8DMok4 Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Место, где планируется построить храм. Краснодар, сентябрь 2024 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
17 октября 2025, 22:23
Власти Краснодара повторно отказались согласовать жителям митинг в Юбилейном

Сбежавшая девушка из Чечни. Фото: https://t.me/chebykind/2388
17 октября 2025, 19:30
Сбежавшая из Чечни девушка пропала в Армении

Участники конфликта в луганском бассейне. Июль 2025 г. Скриншот видео: Telegram-канал Максима Дивнича
17 октября 2025, 17:27
Военный из Чечни обвинил Дивнича в оскорблении по национальному признаку

Дмитрий Новиков. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=O5QdlXILj84
17 октября 2025, 14:35
Сочинский судья Новиков вышел по УДО после показаний на Момотова

«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Показать больше