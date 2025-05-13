Оставлен в силе приговор Азизу Оруджеву

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Суд в Баку отказался удовлетворить апелляционную жалобу на приговор руководителю интернет-телевидения Kanal 13 Азизу Оруджеву.

Как писал "Кавказский узел", дело Азиза Оруджева, обвиняемого в незаконном строительстве, слушается в суде с 8 января. Журналист отверг обвинение, а защита указала на необоснованность его содержания под стражей. 26 февраля суд приговорил Оруджева к двум годам лишения свободы. Защита обжаловала приговор.

Руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев с ноября 2023 года находится под арестом. Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов были обвинены в контрабанде валюты, но не признали вину. По итогам предварительного следствия с Оруджева сняли обвинение по статье о контрабанде, оставив обвинение в незаконном строительстве. Дело Шамо Эминова было выделено в отдельное производство.

Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу на приговор Азизу Оруджеву, которого ранее Сабаильский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы, пишет 12 мая Oxu.az.

Жалоба защиты не удовлетворена, приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

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