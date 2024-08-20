Журналисты и активисты у офиса Toplum TV после обыска. Баку, март 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

20 августа 2024, 17:07

Европейская федерация журналистов призвала ввести санкции против Баку

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Представители ООН в преддверии СОР29 в Баку должны добиться прекращения преследования властями Азербайджана 23 журналистов, в том числе сотрудников Abzas Media и журналиста Афгана Садыгова, заявила Европейская федерация журналистов. Она также призвала ЕС ввести санкции против Баку за системное нарушение прав человека.

Как сообщал "Кавказский узел", группа правозащитников в преддверии проведения в Баку климатической конференции COP29 обратилась к властям Азербайджана с требованием остановить в стране политические репрессии против активистов и журналистов. 26 июля они заявили, что ООН должна добиваться освобождения правозащитника Анара Мамедли и других политзаключенных. 

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Европейская федерация журналистов (EFJ) призвала усилить давление на власти Азербайджана и добиться освобождения 23 журналистов и работников СМИ, несправедливо находящихся в заключении, сообщил сегодня Turan со ссылкой на заявление организации.

 EFJ призвал секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), базирующийся в Бонне,  обеспечить, чтобы все организаторы этой конференции, включая Азербайджан, соблюдали международное право в области прав человека и не использовали такие мероприятия как предлог для преследования журналистов и активистов гражданского общества, отмечается в документе. В числе  23 журналистов , которые лишены свободы за выполнение своей работы шесть сотрудников Abzas Media: Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

Репрессии правительства Азербайджана также проявляются за его пределами, о чем свидетельствует процедура экстрадиции из Грузии журналиста Афгана Садыгова, отметила федерация.

"Мы, безусловно, поддерживаем кампанию #FreeAbzasJournalists, которая только что запущена, чтобы потребовать освобождения шести журналистов этого независимого СМИ, но мы также требуем немедленного освобождения 17 других работников СМИ, несправедливо заключенных в тюрьму в Азербайджане, и мы также призываем Грузию освободить Афгана Садыгова", — подчеркнул генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес.

"Международные делегации, участвующие в COP29, должны публично выразить свою солидарность с заключенными журналистами. Они не могут быть соучастниками беспорядочных репрессий режима", - заявил он в заявлении, опубликованном 19 августа на сайте федерации.

Федерация также призвала ЕС ввести санкции "в отношении азербайджанских должностных лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека". 

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Примечание:

"Вахид Ахмедов отказался участвовать во внеочередных парламентских выборах", "Amnesty International призвала обеспечить соблюдение прав человека в Азербайджане", "Комитет Совета Европы обвинил Баку в нарушении конвенции по предупреждению пыток". 

Автор: "Кавказский узел"

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