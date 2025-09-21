Арест пяти журналистов по делу Meydan TV продлен на три месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил срок содержания под стражей журналистов Айнур Эльгюнеш, ​​Хаялы Агаевой, Натига Джавадлы, Айсель Умудовой и Рамина Деко, арестованных по делу Meydan TV и обвиняемых по восьми уголовным статьям.

Как писал "Кавказский узел", к августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек: журналисты Фатима Мовламлы, Айнур Эльгюнеш, ​​Нурлан Гахраманлы (Либре), Айтадж Ахмедова (Тапдыг), Рамин Деко (Джабраилзаде), Айсель Умудова, Хаяла Агаева, Натиг Джавадлы, Ульвия Али (Гулиева), главный редактор сайта argument.az Шамшад Ага (Агаев) и активист Ульви Тахиров. В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 1 .

Дело было возбуждено в декабре 2024 года, после этого сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяла Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны, а затем арестованы и обвинены в контрабанде валюты группой лиц по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Очередной виток преследований журналистов стал признаком усиления режима диктатуры, указали азербайджанские оппозиционеры.

Серийные аресты журналистов в Азербайджане В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

В Хатаинском райсуде Баку 20 сентября прошло заседание по продлению срока содержания под стражей журналистов, арестованных по «делу Meydan TV», сообщило на своем сайте Meydan TV.

"Срок содержания под стражей журналистов Айнур Ганбаровой (Эльгюнеш), ​​Хаялы Агаевой, Натига Джавадлы, Айсель Умудовой и Рамина Джабраилзаде (Деко) был продлен еще на 3 месяца", - говорится в публикации.

Напомним, после ареста в декабре 2024 года журналисты заявили о невиновности, а их адвокаты – об отсутствии доказательств в деле. "Моя подзащитная Хаяла Агаева даже не поняла, в чем основа обвинения. За ней просто пришли и забрали из дома. В ходатайстве об аресте все было написано общими словами, никаких первичных доказательств вины журналистки не было представлено", - рассказал адвокат Назим Мусаев.

Неясно, о какой "контрабанде" речь идет

Адвокат Айсель Умудовой Агиль Лаидж тогда также указал, что журналистка "каждый раз в аэропорту представляла таможенные декларации, даже несмотря на то, что у нее не было вещей, подлежащих декларации". "Она делала это с учетом рисков ее деятельности журналиста, работающего в альтернативном медиа. Поэтому неясно, о какой "контрабанде" речь идет", - сказал он.

Адвокаты других журналистов также указали на необоснованность преследования их подзащитных. "Из обвинения неясно вообще, в чем вина Айтадж Тапдыг, какое она имела отношения к предполагаемой контрабанде. Журналистка сама заявила, что все это надуманно, и истинная причина ареста - наказать ее за профессиональную деятельность", - сказал, в частности, адвокат Айтадж Тапдыг Джавад Джавадов.

Ему подложили крупную сумму денег, примерно 30 тысяч евро

При этом адвокат Рамина Деко Немат Керимли сообщил, что его подзащитному подложили крупную сумму денег. «Рамина задержали после прибытия из Тбилиси. Выйдя из аэропорта, он сел в такси, там его и задержали. При нем была определенная сумма денег, в количестве, не создающем ни уголовную, ни административную ответственность. Однако ему подложили крупную сумму денег, примерно 30 тысяч евро, и под этим предлогом задержали и выдвинули обвинение в контрабанде. Он отвергает обвинение и связывает это с профессиональной деятельностью», - сказал Керимли.

Отметим, что преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.