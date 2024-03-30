Дело журналиста Керимова дошло до суда в Баку

30 марта 2024, 12:50

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В бакинский суд передано дело руководителя Kanal-11 Теймура Керимова, арестованного по обвинению в вымогательстве.

Как писал "Кавказский узел", Наримановский райсуд Баку 12 декабря 2023 года отправил Теймура Керимова под арест на четыре месяца. Журналист был обвинен по статьям о неоднократном вымогательстве путем угроз (статья 182.2.2 УК Азербайджана) и вымогательстве с целью завладения имуществом в значительном размере (статья 182.2.4 УК Азербайджана). По каждой из этих статей ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. 15 марта Керимову было предъявлено новое обвинение - в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору (статья 182.2.1 УК Азербайджана). Керимов отверг все обвинения и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

Власти и силовики начали преследование директора YouTube-проекта Kanal-11 Керимова после того, как он стал освещать неудобные для них вопросы, в его адрес регулярно поступали угрозы, рассказал оппозиционер Фикрет Гусейнли. По словам адвоката, Керимов сообщил, что от него сначала требовали признаться в преступлении, связанном с наркотиками, и даже избили, чтобы получить признание.

Следователи завершили предварительное следствие по делу Теймура Керимова, материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям, сообщает Meydan TV. Предварительное заседание суда назначено на 5 апреля, отмечается в публикации.

Напомним, ранее Теймур Керимов неоднократно подвергался задержаниям. Так, 15 февраля 2022 года он был задержан вместе с двумя коллегами около администрации президента Азербайджана, где проходил пикет родственников погибших в Карабахе солдат. Керимов позднее был отпущен, он сообщил, что получил легкое повреждение руки "от общения с полицией".

Керимов подвергся нападению в Баку в апреле 2020 года после интервью с главой партии Народного фронта Азербайджана и участия в судебном процессе по делу члена партии "Мусават" Тофига Ягублу. Четверо нападавших отняли у него камеру, ноутбук и карту памяти с записью интервью.

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справках "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане" и "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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