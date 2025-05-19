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14:05, 19 мая 2025

Азербайджанскому правозащитнику Мамедли предъявлены новые обвинения

Анар Мамедли. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/mvd-anar-mamedli-zaderzan-vedetsya-rassledovanie-569311

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие предъявило азербайджанскому правозащитнику Анару Мамедли окончательное обвинение по пяти уголовным статьям. Дело передано в суд, защита настаивает на невиновности Мамедли.

Как писал "Кавказский узел", глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля 2024 года и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее дело Мамедли было выделено в отдельное производство. Его арест продлен до 26 мая. Суд отказался освободить Мамедли, несмотря на доводы адвоката о проблемах со здоровьем правозащитника.

Состояние здоровья Анара Мамедли ухудшается в СИЗО, а просьбы о медобследовании остались без ответа, заявил в октябре 2024 года его адвокат. Он отметил, что защита долго пыталась обеспечить Мамедли обследование, но решила предать проблему огласке, когда все обращения были проигнорированы чиновниками. Аппарат омбудсмена Азербайджана отчитался, что Мамедли провели обследование в СИЗО, однако защита настаивала на обследовании в частной клинике.

Предварительное следствие по делу Анара Мамедли завершено, дело передано на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой. Подготовительное заседание назначено на 26 мая, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат правозащитника Джавад Джавадов.

Следствие не доказало вину Мамедли

По его словам, по итогам следствия Мамедли обвинен, помимо контрабанды, также по статьям о незаконном предпринимательстве, легализации незаконно добытого имущества, уклонении от налогов в составе организованной группы, а также подделке документов. Сторона защиты считает, что следствие не доказало вину Мамедли, и будет настаивать на прекращении его уголовного преследования.

Адвокат отметил, что Мамедли по-прежнему не получает эффективной медпомощи. В частности, ему отказывают в обследовании и лечении в специализированной гражданской клинике.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев. Представитель Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о дате заседания по делу Мамедли.

Другой обвиняемый по делу Мамедли, Анар Абдулла, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что не признаёт себя виновным по предъявленным обвинениям.

Напомним, журналист-фрилансер Анар Абдулла (Абдуллаев) 8 апреля был вызван в полицию Баку, где ему предъявили обвинения по делу Анара Мамедли. Абдулла обвинен по статьям о незаконном предпринимательстве, легализации незаконно добытого имущества, контрабанде и уклонении от налогов в составе организованной группы, а также подделке документов. Он передан под надзор полиции.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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