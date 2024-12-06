Журналисты Meydan TV задержаны в Баку

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Сотрудники Meydan TV Айтадж Тапдыг, Натик Джавадлы, Рамин Джабраилзаде и Хаяла Агаева задержаны сегодня вечером. Полиция Азербайджана сообщила о расследовании дела о контрабанде иностранной валюты.

В Баку задержаны журналисты Meydan TV, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из журналистов, сотрудничающих с изданием.

По словам главреда Meydan TV Айнур Эльгюнеш, сотрудники - Айтадж Тапдыг, Натик Джавадлы, Рамин Джабраилзаде (Деко), Хаяла Агаева были задержаны ближе к вечеру в пятницу и доставлены в главное управление полиции города Баку.

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что "гражданин Рамин Джабрайлзаде задержан полицией "на основании полученной информации в связи с незаконным ввозом в страну иностранной валюты". В МВД также отметили, что в "рамках расследования было задержано несколько человек".

Коллеги Рамина Деко (Джабраилзаде) сказали, что он только вернулся из Грузии, где освещал протесты в Тбилиси.

"Кавказский узел" также писал, что шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября, дело передано в суд. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Наряду с сотрудниками Abzas Media арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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