RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:40, 6 декабря 2024

Журналисты Meydan TV задержаны в Баку

Сотрудники полиции. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники Meydan TV Айтадж Тапдыг, Натик Джавадлы, Рамин Джабраилзаде и Хаяла Агаева задержаны сегодня вечером. Полиция Азербайджана сообщила о расследовании дела о контрабанде иностранной валюты.

В Баку задержаны журналисты Meydan TV, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из журналистов, сотрудничающих с изданием.

По словам главреда Meydan TV Айнур Эльгюнеш, сотрудники - Айтадж Тапдыг, Натик Джавадлы, Рамин Джабраилзаде (Деко), Хаяла Агаева были задержаны ближе к вечеру в пятницу и доставлены в главное управление полиции города Баку.

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что "гражданин Рамин Джабрайлзаде задержан полицией "на основании полученной информации в связи с незаконным ввозом в страну иностранной валюты". В МВД также отметили, что в "рамках расследования было задержано несколько человек".

Коллеги Рамина Деко (Джабраилзаде) сказали, что он только вернулся из Грузии, где освещал протесты в Тбилиси. 

"Кавказский узел" также писал, что шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября, дело передано в суд. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". 

Наряду с сотрудниками Abzas Media арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:58, 7 декабря 2024
Акция протеста в Тбилиси разогнана
01:33, 7 декабря 2024
Силовики начали разгон акции протеста в Тбилиси
01:12, 7 декабря 2024
Ника Мелия призвал протестующих не вступать в стычки с полицейскими
00:55, 7 декабря 2024
Жители Тбилиси вышли поддержать протестующих
00:18, 7 декабря 2024
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента Грузии
13:11, 6 декабря 2024
Блогер из Дагестана осужден за глумление над православным крестом
Все события дня
Новости
06 декабря 2024, 22:46
"Платформа III Республики" осудила избыточную централизацию власти в Азербайджане
06 декабря 2024, 22:14
Адвокатам отказано в доступе к задержанным журналистам Meydan TV
06 декабря 2024, 21:56
Сотрудники Красного Креста посетили армянских пленных в Баку
06 декабря 2024, 20:48
Meydan TV назвало незаконным задержание шести журналистов в Баку
Игбал Абилов. Фото: https://kavkazgeoclub.ru/content/v-azerbaydzhane-arestovan-ocherednoy-talyshskiy-uchenyy
06 декабря 2024, 14:33
Талышские активисты потребовали освободить Игбала Абилова
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:44, 6 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Сирия - первая костяшка домино?
Фото
19:23, 5 декабря 2024
Ветер с Апшерона
5
Запад нам НЕ поможет
Фото
10:29, 5 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Политологический урок нудящим
Все блоги
Справочник
Журналистка «ТВ Пирвели» Мариам Гаприндашвили получила тяжелую травму головы, когда вела прямой репортаж с акции протеста возле парламента, она сейчас находится в больнице. Фото JAMnews предоставлено телеканалом JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих

Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook* Publika.ge от 02.12.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1313595470040000&set=pcb.1313596083373272 Отставки несогласных: протест грузинских чиновников

Блогеры
Фото
19:35, 6 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Что после мира? Ничего, все останется
Фото
16:44, 6 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Сирия - первая костяшка домино?
Фото
19:23, 5 декабря 2024
Ветер с Апшерона
5
Запад нам НЕ поможет
Фото
10:29, 5 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Политологический урок нудящим
Фото
18:29, 4 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
Бесполезный всем и России ОДКБ
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Роман Мурдиев (cлева) и Мансур Солтаев. Фото: https://chechombudsman.ru/
06 декабря 2024, 19:38
Солтаев заявил о подлоге следствия в деле Мурдиева

Ника Гварамия. Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge
06 декабря 2024, 15:48
Ника Гварамия арестован на 12 суток

Столб электролинии. Фото Елены Синеок. "Юга ру"
06 декабря 2024, 14:18
Жители Абхазии столкнулись с риском 16-часовых отключений света

Пленные украинцы во время встречи с Кадыровым. 4 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/5276
06 декабря 2024, 13:39
Идея Кадырова использовать пленных как "живой щит" удивила военных экспертов

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше