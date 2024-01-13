Главред Gündəlik Bakı задержан в Азербайджане

13 января 2024, 21:44

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Полиция задержала учредителя и главного редактора газеты Gündəlik Bakı Габиля Велиева.

"Кавказский узел" сообщал, что в декабре 2016 года в Баку были задержаны главный редактор газеты Bizim dövr Сурхай Алиев, главред Gündəlik Bakı Габиль Велиев и главред газеты "Джеммийет" Асеф Новрузов. В мае 2018 года суд приговорил Габиля Велиева к четырем годам заключения, признав его участником группы журналистов, которые добывали компромат и занимались вымогательством

По версии следствия, участники организовывали встречи разных лиц с женщинами и скрытно снимали их интимные отношения на видео. Затем потерпевших шантажировали, публикуя компромат в специально созданных для этого изданиях и периодически требуя крупные суммы денег в обмен на молчание.

В Азербайджане задержали учредителя и главного редактора газеты Gündəlik Bakı Габиля Велиева, сообщило сегодня агентство haqqin.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Габиль Велиев задержан на основании обращений, поступивших от гражданина в правоохранительные органы, говорится в сегодняшнем сообщении агентства Vesti.Az.

На сайте и в telegram-канале МВД Азербайджана к 21.40 мск не содержится сообщений о задержании Велиева. Комментариев Велиева или его официальных представителей пока не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня по делу против журналистов Abzas Media была задержана журналистка Эльнара Гасымова. Ранее, с 20 ноября по 14 декабря 2023 года, были задержаны и арестованы директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро.

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