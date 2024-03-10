Оппозиция призвала власти Азербайджана прекратить преследование журналистов

10 марта 2024, 11:54

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Власти Азербайджана должны освободить сотрудников Toplum TV и прекратить преследование журналистов, заявил оппозиционный Национальный совет демократических сил. Оппозиционеры призвали международное сообщество не оставаться безучастным к репрессиям в стране.

Как информировал "Кавказский узел", 6 марта в офисе Toplum TV прошел обыск. Учредитель издания Алескер Мамедли сообщил, что силовики опечатали двери офиса. 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли. Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили силовики. 9 марта суд арестовал их на четыре месяца.

8 марта суд в Баку арестовал на четыре месяца по делу о контрабанде валюты руководителя правления "Платформы III Республики" Акифа Гурбанова, сотрудника Toplum TV Мушвига Джаббара и трех сотрудников Института демократических инициатив Рамиля Бабаева, Али Зейнала и Илькина Амрахова, еще два сотрудника Toplum TV – Эльмир Аббасов и Фарид Исмаилов отпущены под надзор полиции, все они отвергли обвинения.

Сегодня Национальный совет демократических сил (НСДС) Азербайджана выступил с заявлением, в котором выразил протест против необоснованного закрытия Toplum TV и массовых арестов журналистов.

"На протяжении последних 30 лет положение СМИ в стране с каждым годом ухудшается, представители свободы слова вынуждены работать в условиях постоянного давления и преследований, журналистов арестовывают и даже убивают. Однако никогда в истории независимости Азербайджана ситуация с правами человека и демократией, включая свободу слова, которая является основным принципом демократии, не была столь тяжелой и катастрофической, как сегодня", – сказано в заявлении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Массовые репрессии, проведенные в последние месяцы в отношении сотрудников онлайн издания Abzas Media, с аналогичной жестокостью повторились и против сотрудников интернет-телевидения Toplum TV. На этот раз целью стали не только профессиональные журналисты, но и активисты, сказано в заявлении.

В заявлении приведены имена арестованных, в том числе указан учредитель Toplum TV Алескер Мамедли, спикер "Платформы III Республики" и руководитель Института демократических инициатив Акиф Гурбанов.

"Эта волна репрессий является попыткой устранить оставшиеся немногие островки свободы на медиапространстве Азербайджана и последние остатки свободы слова в целом", – подчеркнули оппозиционеры.

Ранее в Азербайджане были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Кому были посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Ни аресты оппозиционных лидеров, таких как Тофиг Ягублу и Губад Ибадоглу, ни уничтожение независимых интернет-ресурсов, таких как Abzas Media и Toplum TV, ни репрессии против различных слоев населения – от политиков до журналистов, от активистов до верующих – не обеспечат режиму длительной власти, считает лидер НСДС Джамиль Гасанли.

НСДС призвал жителей Азербайджана к борьбе за демократические ценности. "Международное сообщество не должно оставаться безучастным. Оно должно проводить такую политику в отношении властей Азербайджана, чтобы они платили дорогую цену за преследование невинных людей и подавление гражданских свобод", – сказал Гасанли корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, общественно-политическая структура "Платформа III Республики" была учреждена в декабре 2023 года группой азербайджанских активистов. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

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