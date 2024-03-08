08 марта 2024, 02:55

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Азербайджанскому оппозиционеру Губаду Ибадоглу отказано в переводе под домашний арест, несмотря на стремительно ухудшающееся состояние здоровья. Адвокаты назвали это решение суда выполнением политического заказа.

Как писал "Кавказский узел", брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что оппозиционеру отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 15 февраля суд в Баку продлил срок ареста Ибадоглу до 24 мая.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

В Наримановском районном суде Баку 7 марта под председательством судьи Вюсала Гурбанова состоялось рассмотрение ходатайства адвокатов Ибадоглу о переводе его под домашний арест, сообщил брат политика Галиб Байрамов.

«В связи с продолжающимся ухудшением здоровья Губада Ибадоглу его адвокаты подали ходатайство в суд, чтобы хотя бы по состоянию здоровья его перевели под домашний арест. У Губада сахар продолжает оставаться в крови в 2-3 раза выше нормы, как на голодный желудок, так и спустя два часа после приема пищи. Повышенный сахар на протяжении более 7 месяцев уже вызвал негативные последствия для моего брата – речь о почках, печени, кровеносных сосудах, вызывал невропатию. Даже эндокринолог главного медуправления минюста признал серьезность болезней моего брата. Ему назначили 10-дневный курс инъекций по капельнице. Сейчас он принимает 30-дневный курс лечения таблетками. Однако улучшений в его здоровье нет», - рассказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" слова Байрамова и сообщила, что суд оставил ходатайство без удовлетворения. Она отметила, что защита подаст апелляцию на это решение суда.

В Наримановском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об отклонении ходатайства адвокатов Ибадоглу. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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