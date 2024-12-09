Журналист Ахмед Мухтар арестован в Азербайджане

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Суд в Баку арестовал на 20 суток журналиста Ахмеда Мухтара, обвиняемого в хулиганстве и неподчинении силовикам.

Как информировал "Кавказский узел", 6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Очередной виток преследований журналистов стал признаком усиления режима диктатуры, указали азербайджанские оппозиционеры. 8 декабря суд отправил журналистов, а также знакомого одной из обвиняемых, под арест на четыре месяца.

С ноября 2023 года в Азербайджане по обвинениям в контрабанде были арестованы сотрудники изданий Abzas Media, Toplum TV, Kanal-13 и Meclis.info. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Фотожурналист, фрилансер Ахмед Мухтар был задержан 6 декабря, но известно об этом стало только сейчас.

"Ахмеда задержали одновременно с сотрудниками Meydan TV. Его почти двое суток продержали в главном управлении полиции. Возможно, его допрашивали о журналистах Meydan TV, подозревали, что он с ними сотрудничает. В воскресенье Ахмеда вместе с журналистами Meydan TV привезли в Хатаинский суд <…>. Ахмеда арестовали на 20 суток", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" коллега Мухтара.

Он уточнил, что фрилансеру вменяется мелкое хулиганство и неподчинение полиции. Коллега журналиста отметил, что у Мухтара не было адвоката по выбору, и что помимо него было задержано еще несколько человек.

"Это в основном были лица, которые оказались вместе с сотрудниками Meydan TV в момент их задержания. Их отпустили поздно ночью или на следующий день. Но они пока не хотят, чтобы их имена были преданы огласке", – пояснил коллега Мухтара.

Сотрудник Хатаинского суда Баку подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Ахмед Мухтар арестован по административному делу о мелком хулиганстве и неподчинении полиции.

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