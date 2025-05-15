×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:55, 15 мая 2025

Теймуру Керимову сокращен срок заключения

Теймур Керимов. Скриншот фото https://modern.az/az/news/203416/jurnalist-teymur-kerimov-aksiyani-dayandirdi

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу руководителя YouTube ресурса Kanal-11 Теймура Керимова, сократив срок заключения с восьми до семи лет. Защита настаивает на невиновности Керимова и намерена обжаловать вердикт в Верховном суде Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2024 года суд в Баку приговорил Теймура Керимова к восьми годам лишения свободы по делу о вымогательстве вопреки показаниям потерпевших и доводам защиты о невиновности журналиста. Другой фигурант дела, Тотиева, была приговорена к двум годам лишения свободы условно. Протоколы судебных заседаний были сфальсифицированы, заявил Керимов и потребовал устранить фальсификации и отменить приговор.

Директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов был арестован 12 декабря 2023 года по обвинению в неоднократном вымогательстве путем угроз с целью завладения имуществом в значительном размере. Затем Керимову было предъявлено также обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору. Керимов отверг все обвинения и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

В Бакинском апелляционном суде (БАС) 15 мая завершилось рассмотрение жалобы на приговор руководителю Kanal-11 Теймуру Керимову.

Апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобу журналиста и сократила срок наказания с восьми до семи лет лишения свободы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли.

 "Несмотря на то, что апелляционный суд смягчил наказание Теймуру Керимову, мы не согласны с этим решением. Вина Теймура Керимли не была доказана суда. Нет достоверных доказательств того, что он вымогал средства у потерпевших”, - сказал адвокат.

По его словам, на решение апелляционной инстанции будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Азербайджана.

В БАС подтвердили информацию о решении по делу Керимова. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
В Бакинский суд по тяжким преступлениям. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/v-azerbaidzane-obvinyaemyi-v-gosizmene-predstal-pered-sudom-610455
10:05, 15 мая 2025
Житель Азербайджана обвинен в госизмене
Граница Армении и Азербайджана. Фото: https://vesti.az/politika/nacalsya-process-delimitacii-na-granice-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-515273
12:32, 14 мая 2025
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе
06:33, 13 мая 2025
Правозащитники призвали освободить Наргиз Абсаламову и ее коллег
04:18, 13 мая 2025
Оставлен в силе приговор Азизу Оруджеву
Фазиль Гасымов. Фото: https://yenicag.az/turkiyede-saxlanan-fazil-qasimov-kimdir/
02:55, 13 мая 2025
Фазиль Гасымов объявил голодовку в заключении
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Фото
10:38, 29 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Почему Пезешкиян в Баку читал стихи Шахрияра?
Фото
17:30, 26 апреля 2025
Ветер с Апшерона
"Зеленизация" Баку после уничтожения общественного электротранспорта
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
18:34, 14 мая 2025
Ветер с Апшерона
3
Армяне снова смиацумились - на сцене "Евровидения"
Фото
13:54, 14 мая 2025
Ветер с Апшерона
"Евровидение" : музыкальная безвкусица и минимум сексуальной составляющей
Фото
14:38, 12 мая 2025
Ветер с Апшерона
"Русский дом" не реинкарнировался
Фото
14:23, 8 мая 2025
Ветер с Апшерона
Алиев не будет приветствовать российскую армию - значение
Фото
22:07, 5 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Москва создала причину отказа Алиеву от участия в параде
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Уборка пляжа от мазута в Анапе. 14 мая 2025 года. Фото: оперштаб Краснодарского края https://t.me/opershtab23/13475
14 мая 2025, 15:23
Новые выбросы мазута произошли около отеля в Анапе

Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 года. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1075HOWYZTE
14 мая 2025, 13:27
Число осужденных за участие в беспорядках в Махачкале выросло до 105

Граница Армении и Азербайджана. Фото: https://vesti.az/politika/nacalsya-process-delimitacii-na-granice-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-515273
14 мая 2025, 12:32
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

Григорий Мельконьянц в зале суда. Фото корреспондента "Кавказского узла"
14 мая 2025, 11:39
Собравшиеся в суде по делу Мельконьянца не ожидают приговора в его пользу*

Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Показать больше