Теймуру Керимову сокращен срок заключения

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Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу руководителя YouTube ресурса Kanal-11 Теймура Керимова, сократив срок заключения с восьми до семи лет. Защита настаивает на невиновности Керимова и намерена обжаловать вердикт в Верховном суде Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2024 года суд в Баку приговорил Теймура Керимова к восьми годам лишения свободы по делу о вымогательстве вопреки показаниям потерпевших и доводам защиты о невиновности журналиста. Другой фигурант дела, Тотиева, была приговорена к двум годам лишения свободы условно. Протоколы судебных заседаний были сфальсифицированы, заявил Керимов и потребовал устранить фальсификации и отменить приговор.

Директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов был арестован 12 декабря 2023 года по обвинению в неоднократном вымогательстве путем угроз с целью завладения имуществом в значительном размере. Затем Керимову было предъявлено также обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору. Керимов отверг все обвинения и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

В Бакинском апелляционном суде (БАС) 15 мая завершилось рассмотрение жалобы на приговор руководителю Kanal-11 Теймуру Керимову.

Апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобу журналиста и сократила срок наказания с восьми до семи лет лишения свободы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли.

"Несмотря на то, что апелляционный суд смягчил наказание Теймуру Керимову, мы не согласны с этим решением. Вина Теймура Керимли не была доказана суда. Нет достоверных доказательств того, что он вымогал средства у потерпевших”, - сказал адвокат.

По его словам, на решение апелляционной инстанции будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Азербайджана.

В БАС подтвердили информацию о решении по делу Керимова. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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