Свидетелю по делу Toplum TV запрещен выезд из Азербайджана

09 августа 2024, 14:41

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Политолог Шахин Джафарли, допрошенный в качестве свидетеля по делу Toplum TV, получил запрет на выезд из Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск, три сотрудника канала (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов и Мушвиг Джаббар) заподозрены в контрабанде. 8 марта был задержан учредитель Toplum TV Алескер Мамедли, он находится под арестом по обвинению в контрабанде валюты.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Политолог Шахин Джафарли, который был ведущим телепрограммы на Toplum TV, сообщил агентству Turan, что получил запрет на выезд из Азербайджана.

Запрет введен в связи с сотрудничеством Джафарли с Toplum TV. Ранее Шахин Джафарли был допрошен в качестве свидетеля по этому делу в Главном управлении полиции Баку, пишет сегодня агентство.

Напомним, 5 июля главный редактор новостного сайта arqument.az Шамшад Ага был допрошен в качестве свидетеля по делу Toplum TV. После допроса силовики устно сообщили ему о запрете на выезд за пределы Азербайджана.

В марте власти запретили выезд из Азербайджана главреду Toplum TV Хадидже Исмайловой после того, как она отказалась давать в полиции показания по делу ее коллег.

С запретом на выезд из Азербайджана столкнулись десятки журналистов и активистов, которых допрашивали по делам Toplum TV и Abzas Media, но не все из них предают этот факт огласке, надеясь избежать худших последствий, рассказал директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов. Он отметил, что запрет покидать страну для свидетелей незаконен, такая мера может применяться только к обвиняемым.

О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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