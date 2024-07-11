11 июля 2024, 03:05

Журналистка Алиева допрошена по делу Toplum TV

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Силовики в Баку четыре часа допрашивали журналистку Самиру Алиеву в качестве свидетеля по делу Toplum TV. 

"Кавказский узел" писал, что 5 июля главный редактор новостного сайта arqument.az Шамшад Ага был допрошен в качестве свидетеля по делу Toplum TV. После допроса силовики устно сообщили ему о запрете на выезд за пределы Азербайджана. Ага намерен оспорить запрет в суде.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск, Три сотрудника канала, а также три сотрудника Института демократических инициатив были заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов, а 8 марта - учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, они были отправлены под арест. Алескеру Мамедли отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья. 3 июля суд продлил срок предварительного заключения Мамедли еще на три месяца – до 6 октября. На такой же срок продлен арест Рамиля Бабаева, Илькина Амрахова, Али Зейнала, Акифа Гурбанова, Руслана Иззетли и Мушфига Джаббара.

Журналистка-фрилансер Самира Алиева 10 июля была вызвана в главное управление полиции Баку для допроса в качестве свидетеля по делу Toplum TV. 

По словам журналистки, допрос продолжался четыре часа. Силовики заставили Алиеву подписать обязательство о неразглашении тайны следствия. "Деталей допроса раскрыть не могу", - цитирует ее слова информагентство Turan. 

Журналистка отметила, что правоохранители не оказывали на нее никакого давления. О запрете на выезд она не сообщала.

По словам директора Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмина Гусейнова, запрету на выезд из Азербайджана подверглись десятки журналистов и активистов, которых допрашивали по делам Toplum Tv и Abzas Media. Он отметил, что не все из них предают этот факт огласке, надеясь избежать худших последствий, при этом запрет покидать страну для свидетелей незаконен, такая мера может применяться только к обвиняемым. 

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Проект работает с 2016 года, в последние два года его возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Примечание:

"Amnesty International призвала обеспечить соблюдение прав человека в Азербайджане", "Алескер Мамедли пожаловался в ООН на условия медобследования", "Соратники заявили об угрозах Акифу Гурбанову в бакинском СИЗО". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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