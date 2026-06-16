Ростовчане потребовали реакции властей на вырубку деревьев около памятника культуры

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Жители Ростова-на-Дону собрали более 2200 подписей под обращением к губернатору, в котором потребовали остановить вырубку деревьев около памятника культуры Сурб Хач.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 28 мая в Ростова-на-Дону неизвестные срубили деревья рядом с храмом Сурб Хач и около каптажной надстройки (сооружения над родником). Активисты рассказали, что неизвестные также проводят земляные работы, чтобы построить там трапезную.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", церковь Сурб Хач расположена в сквере Армянского храма, ее адрес – улица Баграмяна, 1. По этому же адресу, согласно сведениям из "Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", находится объект культурного наследия федерального значения "Родник с каптажной надстройкой", указано на сайте Минкультуры России. Памятник датируется 1862 годом, взят под охрану государства в 1974 году.

Активисты в Ростове-на-Дону собрали более 2200 подписей под обращением к губернатору, в котором потребовали вернуть в общественную собственность территорию родника Сурб Хач – памятника истории и культуры XVIII века, сообщила активистка Елена Хатламаджиян.

"За неделю было собрано 2280 живых подписей на 136 листах. Это рекорд", – написала она сегодня в своем телеграм-канале.

Активисты направили коллективное письмо губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю. Они потребовали возбудить уголовное дело из-за вырубки деревьев на территории родника Сурб Хач, отметила Хатламаджиян.

В другой публикации она сообщила, что вырубка деревьев на территории родника продолжается. "Если кто-то вырубает зелёные насаждения без разрешительной документации или подкапывает фундамент памятника, тот, как его ни назови, все равно будет являться правонарушением", – подчеркнула она.

Хатламаджиян пояснила, что местные жители и активисты к вырубке отношения не имеют, а проводимые работы – это именно вырубка, а не обрезка деревьев. В качестве доказательства она прикрепила несколько фото, на которых показаны пни от свежеспиленных деревьев.

На 13.40 мск на сайте администрации Ростовской области нет комментариев относительно требования ростовчан прекратить вырубку деревьев на территории родника Сурб Хач.

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