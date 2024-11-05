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04:46, 5 ноября 2024

Юрий Слюсарь назначен врио губернатора Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент России Владимир Путин предложил гендиректору Объединенной авиастроительной компании Юрию Слюсарю стать врио главы Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об отставке в связи с переходом на другую работу.

Голубев возглавлял администрацию Ростовской области более 14 лет - с июня 2010 года. В сентябре 2020 года областной избирком заявил о победе Голубева на выборах губернатора с 66,46% голосов, несмотря на то, что соперники действующего губернатора требовали признать голосование недействительным из-за множества нарушений.

Временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области назначен Юрий Слюсарь, возглавлявший Объединенную авиастроительную корпорацию, указ об этом подписал 4 ноября президент России Владимир Путин, пишет "Газета.ру".

"Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области", - говорится в указе, которым президент также принял отставку Василия Голубева.

Путин провел встречу со Слюсарем, на которой заявил, что давно с ним знаком и он "многое сделал для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом". Слюсарь, в свою очередь, заявил, что новое назначение еще и возможность вернуться на родину, пишет ТАСС.

Юрий Слюсарь родился в 1970 году в Ростове-на-Дону, окончил Московский госуниверситет. С209 года работал директором департамента авиационной промышленности при Минпромторге РФ, затем был заместителем министра промышленности и торговли. В 2015 году был назначен генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации, информирует "Российская газета".

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Автор: "Кавказский узел"

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