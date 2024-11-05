Юрий Слюсарь назначен врио губернатора Ростовской области

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Президент России Владимир Путин предложил гендиректору Объединенной авиастроительной компании Юрию Слюсарю стать врио главы Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об отставке в связи с переходом на другую работу.

Голубев возглавлял администрацию Ростовской области более 14 лет - с июня 2010 года. В сентябре 2020 года областной избирком заявил о победе Голубева на выборах губернатора с 66,46% голосов, несмотря на то, что соперники действующего губернатора требовали признать голосование недействительным из-за множества нарушений.

Временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области назначен Юрий Слюсарь, возглавлявший Объединенную авиастроительную корпорацию, указ об этом подписал 4 ноября президент России Владимир Путин, пишет "Газета.ру".

"Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области", - говорится в указе, которым президент также принял отставку Василия Голубева.

Путин провел встречу со Слюсарем, на которой заявил, что давно с ним знаком и он "многое сделал для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом". Слюсарь, в свою очередь, заявил, что новое назначение еще и возможность вернуться на родину, пишет ТАСС.

Юрий Слюсарь родился в 1970 году в Ростове-на-Дону, окончил Московский госуниверситет. С209 года работал директором департамента авиационной промышленности при Минпромторге РФ, затем был заместителем министра промышленности и торговли. В 2015 году был назначен генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации, информирует "Российская газета".

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