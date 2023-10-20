Протест карабахских беженцев в Ереване обернулся задержаниями

20 октября 2023, 14:59

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Уличный протест беженцев около здания представительства Нагорного Карабаха обернулся стычками с полицейскими, задержаны по меньшей мере два человека. Протестующие добились встречи с карабахским президентом Самвелом Шахраманяном.

Как писал "Кавказский узел", карабахские беженцы, проводящие акцию протеста около представительства Нагорного Карабаха в Ереване, сегодня ворвались в здание, где находился президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян. Протестующие выразили недовольство указом Шахраманяна, согласно которому госслужащие уволены с 1 октября, и потребовали выплаты задолженностей по зарплате.

17 октября беженцы провели у представительства Нагорного Карабаха в Ереване акцию протеста с требованием решить их социальные проблемы. 19 октября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал приказ об увольнении с 1 октября всех госслужащих, кроме руководящих чиновников.

Полицейские задержали двух участников акции протеста



К протестующим вышел из здания представительства глава администрации президента Нагорного Карабаха Карен Шахраманян, и активисты предъявили ему как представителю власти претензии в связи с событиями в Карабахе.

Между ними произошла стычка. Шахраманян попытался уйти, но активисты побежали за ним и избили. Полиция вмешалась, что привело к столкновениям между протестующими и силовиками. Одного из активистов полицейские, применив силу, посадили в машину, чтобы отвезти в полицейский участок.

В это время другой участник протеста сел перед полицейской машиной, чтобы не дать ей уехать. Полицейские задержали и его, передал корреспондент "Кавказского узла".

Число задержанных уточняется, сообщил корреспонденту Кавказского узла начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Протестующие добились встречи с Самвелом Шахраманяном

Участники акции протеста во второй раз ворвались в здание представительства Нагорного Карабаха после того, как вышедший к ним представитель властей ушел, не ответив на их вопросы.

Собравшиеся прорвали полицейский кордон, и некоторым протестующим удалось попасть внутрь. К представительству были стянуты дополнительные силы полиции, в частности, спецназ, сообщает "Новости-Армения".

Самвел Шахраманян встретился с несколькими десятками беженцев за закрытыми дверями. Перед этим он вышел к протестующим и ответил на некоторые вопросы, но заявил, что не может ответить на многие вопросы, поскольку тем самым поставит под угрозу интересы Армении и Нагорного Карабаха, пишет News.am.

Поскольку присутствующие прерывали Шахраманяна, он предложил провести встречу внутри здания. На фоне встречи акция продолжается, при этом вход в кабинет, в котором находится Шахраманян, контролируют "красные береты", информирует издание.

Напомним, к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Более тысячи жителей Армении подали заявки на участие в сборе и раздаче гуманитарной помощи беженцам из Нагорного Карабаха, сообщили 14 октября в правительстве Армении. Жители республики активно предлагают свою помощь активистам, организовавшим собственные точки сбора вещей, продуктов, мебели и денег для вынужденных переселенцев, рассказали волонтеры.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Жители Нагорного Карабаха, прибывшие в Армению, имеют право на получение помощи по двум программам, сообщили 3 октября власти. Предусмотренных выплат не хватит на аренду жилья в городах, так как цены выросли после притока беженцев, рассказал специалист по недвижимости.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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