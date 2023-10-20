Протестующие в Ереване ворвались в здание представительства Нагорного Карабаха

20 октября 2023, 11:44

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Беженцы, проводящие акцию протеста около представительства Нагорного Карабаха в Ереване, ворвались в здание, требуя от представителей властей погашения задолженностей по зарплате.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября беженцы провели у представительства Нагорного Карабаха в Ереване акцию протеста с требованием решить их социальные проблемы, в первую очередь с жильем и кредитами. 19 октября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал приказ об увольнении с 1 октября всех госслужащих, кроме руководящих чиновников.

Жители Нагорного Карабаха, прибывшие в Армению, имеют право на получение помощи по двум программам, сообщили 3 октября власти. Предусмотренных выплат не хватит на аренду жилья в городах, так как цены выросли после притока беженцев, рассказал специалист по недвижимости.

Сегодня группа беженцев из Нагорного Карабаха, проводивших акцию протеста во дворе здания представительства Нагорного Карабаха в Армении, ворвались в здание, в котором находится Самвел Шахраманян.

Протестующие выразили недовольство указом Шахраманяна от 19 октября, согласно которому госслужащие уволены и до сих пор не получили зарплату, сообщает Aysor.am.

Участники акции также требуют выплаты задолженностей по зарплате. Им удалось прорвать полицейское оцепление и ворваться в здание. Они вошли в один из кабинетов, оттуда были слышны крики и требования участников акции, пишет "Новости-Армения".

Напомним, к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, из них около 58 тысяч получили временное жилье в Армении с помощью государства, отчитались власти страны. Более тысячи жителей Армении подали заявки на участие в сборе и раздаче гуманитарной помощи беженцам из Нагорного Карабаха, сообщили 14 октября в правительстве Армении. Жители республики активно предлагают свою помощь активистам, организовавшим собственные точки сбора вещей, продуктов, мебели и денег для вынужденных переселенцев, рассказали волонтеры.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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